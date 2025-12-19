八方雲集法說會／揮軍亞利桑那州拚插旗台積村 估美國明年來到20店

八方雲集（2753）19日召開法說會，董事長林欣怡表示，美國市場推進順利，加州持續穩健成長，第13家門市已於11月中旬在北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉正式開幕，同時，加州整體已達成單月獲利目標。展望2026年，已完成加州、德州與亞利桑那州共七家門市的租約簽訂，預計美國市場家數將來到20家。除美國積極布局外，集團仍持續評估日本、歐洲、英國、杜拜等市場，拓展國際版圖。

八方雲集美國市場加速佈局，加州目前已有三家簽約的據點，包括北加州1家、南加州2家，將在明年2、3月全數開出，德州明年預計開出3家，亞利桑那州已簽約1家，並正積極洽談第二家，有望落腳台積村。另，德州中央工廠原預計今年底完工，因施工驗收期較長，延到明年4月啟用，屆時可望加快美國布局，由於皆為直營店，三、五年內美國市場營收比重有望來到20~30%。店型方面，美國德州首家門市預計明年4月營運，採用全新QSR快餐營業型態，若試驗成功，將加速美國市場擴張腳步。

台灣市場方面，八方雲集今年以來開44家、閉店18家，淨增加26店，店數來到1038家，展店動能延伸到郊區，且有不錯的效益，梁社漢今年以來開店25家、閉店7家，淨增18家，達246店，主要增強在中南部市場的市占率，兩大主力品牌今年展店力道皆高於過往，展現過去汰弱留強和品牌管理效益浮現，展望2026年，預計八方雲集與梁社漢將再開30店，兩大品牌店數持續攀升。

在原料成本方面，豬肉一直是集團占比最高的食材，市場關注非洲豬瘟事件過後，明年價格的波動與變化。林欣怡表示，廚餘禁運會讓養豬戶的成本上升，預期豬肉價格中長期走高，公司的因應策略除了透過研發調整配方，同時多元採購各國原料以分散風險、平衡肉品價格。

除了展店，八方雲集也推動數位轉型、並首度跨足消費品通路。公司表示，今年數位服務全面升級，「八方點」線上點餐系統與現金點餐機全面導入，提升消費體驗、優化人力配置。並首度跨足消費品通路，將經典產品「梁社漢金牌牛肉麵」系列於momo購物網販售，並即將完成家樂福通路上架。

香港目前持穩78家門市，以維持穩定既有門市經營效益為主。林欣怡坦言，香港市場近年受到中國大陸低價品牌大量湧入的競爭壓力，公司計畫明年將關閉部分租金過高的店點，聚焦在租金合理的門市，以維持基本營運與獲利，目前看來還不至於撤出當地市場。