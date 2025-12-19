快訊

鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權。圖為納智捷在台中服務據點一隅。中央社
鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權。圖為納智捷在台中服務據點一隅。中央社

鴻華先進（2258）科技今日召開重訊記者會及發表公司聲明如下：為延續台灣汽車產業發展，鴻華先進科技股份有限公司秉持推動產業升級、鞏固在地供應鏈的責任，將承接納智捷汽車股份有限公司（LUXGEN）既有能量並開啟新篇章。

經雙方董事會同意，鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權（包含LUXGEN母公司資產及旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等）並主導經營，在台灣建構自產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。

鴻華先進原以開放平台與技術整合為核心，為母公司鴻海科技集團CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務）商業模式的重要延伸。

隨著集團在智慧電動車平台、整車研發與系統整合領域持續深化，公司將結合台灣在ICT與AI產業的整合優勢，推動汽車產業朝向電動化、智慧化與軟體定義汽車發展，強化台灣在全球新世代汽車產業中的關鍵地位。

鴻華先進的使命是透過CDMS的模式，協助品牌客戶達到最佳的TTM (Time to Market) 以及TTC (Time to Cost)，在客戶所在的市場取得最關鍵的核心優勢。在鴻華先進尚無CDMS客戶的區域，鴻華先進則將扮演「Enabler」（賦能者）的角色，初期先開發市場、培養消費群、創造知名度，以利當地客戶後續無縫銜接，並快速切入市場。

此次收購LUXGEN公司股份，就是延伸產品的垂直整合範圍至品牌與銷售，運用其既有通路與服務體系，來提升消費者從前端產品到後端服務之全盤體驗。

鴻華先進 科技股 市場

