定案了！裕隆：轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億元

市場盛傳裕隆要將自有品牌納智捷賣給鴻華先進消息終於塵埃落定，裕隆今（19）日宣布，經董事會決議通過，將旗下納智捷100%股權以7.876億元轉讓給鴻華先進。

在裕隆處分持股後，裕隆可以擺脫虧損事業，鴻華先進也能取得直營經銷體系，為未來走出海外做準備，而裕隆持股鴻華約44%，也持續可以享有經營成果。

裕隆汽車發言人卓哲宇表示，推動本次交易案的主要目的，在於進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力的經營優勢，此舉除了助於加速新車型的導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力外，亦將優化裕隆汽車的營運效能，共創雙贏發展契機。

卓哲宇強調，針對現有車主權益，即納智捷品牌車主既有之售後服務、零件供應及保固權益均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質的延續。