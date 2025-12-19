快訊

承接6場跨年演出！必應創造接案年超千場 法人看好年營收新高逾42億

中央社／ 台北19日電
必應創造董事長周佑洋。聯合報記者朱曼寧／攝影
展演服務業必應創造執行長周佑洋表示，去年參與演出場次有900多場，今年則突破千場，案子質量皆比去年好，尤其大型演出較多，挹注營收向上。

法人看好第4季為展演傳統旺季，在大型演唱會與活動專案陸續完成與認列，必應創造今年全年營收有望破新台幣42億元，續創新高。

必應創造主要承接大型演唱會、頒獎典禮、企業活動及各式商業展演專案，提供專業軟體製作及硬體設備，今年前3季營收為29.77億元，歸屬於母公司業主獲利為3.59億元，年增100%，每股純益為6.5元；今年前11個月營收為新台幣38.3億元，年增30.6%，創同期新高。

周佑洋今天出席媒體交流會表示，今年案量和去年比無太大落差，但案子質量提升，今年承接多組海外藝人來台演出的硬體統籌專案，涵蓋日、韓、美等市場，還有超過14組華語歌手在世界各城市大型巡迴演唱會。以演出場次比例來看，海外場次占比高達6成，台灣場次占4成。

他表示，除了演唱會製作之外，必應創造也承接多個城市的大型展演活動與跨年晚會的硬體統籌業務，其中，今年台灣跨年演出即有新北市、桃園、台中、花蓮、台東、五月天專場等6場，將貢獻第4季營運。

他說，2026年將參與製作言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信在上海的四場演唱會，也有其他海內外藝人來台巡演，都將由必應創造參與製作，場次數量會與今年相當。

此外，近期南韓女團BLACKPINK、TWICE等相繼在高雄開唱，讓城市演唱會經濟再成焦點。周佑洋認為，演出經濟能否形成規模，無論是場館條件、到周邊交通配套，甚至加開捷運等，都須當地政府協助；就像高雄此次配合BLACKPINK演出，讓主要地標點亮粉紅色燈光，打造出具辨識度的演出城市形象。

他也以中國大陸太原市為例指出，當地近年積極發展演出經濟，因演唱會觀眾中約6成為外地歌迷，可帶動住宿、餐飲與觀光消費，地方政府願意投入完整配套，吸引五月天、林俊傑、周杰倫等大牌藝人前往演出，還能配合煙火、無人機等，進一步帶動城市周邊觀光產值。

他表示，現在台北有小巨蛋和大巨蛋兩大場館，具備發展演唱會經濟的基礎，後續仍有成長空間。

