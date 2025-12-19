快訊

納智捷轉讓案底定？裕隆與鴻華先進下午6時共同召開重訊記者會

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
11月初時市場即傳出鴻華先進將自裕隆集手中接下納智捷品牌。圖／聯合報系資料照片
裕隆（2201）、鴻華先進-創（2258）兩家公司19日18時將於證交所3樓記者室召開重訊記者會，一般認為裕隆旗下自主品牌納智捷由裕隆轉讓予鴻華先進一案即將底定。也因此繼昨日裕隆股票漲停之後，今日再漲1.8元，以38.3元強勢作收，顯見市場對此項的交易評價相當正面。

11月初時市場即傳出鴻華先進將自裕隆集手中接下納智捷品牌，作為旗下電動車電動車的出海口，原定推出的納智捷純電車款「n5」亦傳將更名為「Foxtron Bria」。裕隆集團在法說會時表示，公司與合作夥伴間之業務推動，皆依既定計畫穩健推進；對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，有相關訊息請以公司正式公告為準。但今日兩家公司將召開重訊記者會，市場認為，此項交易案終於在今日定案。

納智捷原為裕隆旗下自有品牌，是裕隆集團從華創車電研發到裕隆代工以及納智捷品牌銷售中的一環，但在五年前裕隆集團以華創車電與鴻海集團合資成立鴻華先進之後，納智捷調整為輕資產後，納智捷在裕隆品牌的重要性大減，反而成為鴻華先進這段時間唯一的客戶。

納智捷原本直接歸屬於裕隆集團，將轉為鴻華先進的子公司，裕隆集團雖然持有鴻華先進43.83%的持股，但主導權則轉到鴻華先進，扮演鴻華先進新車開發的出海口，至於裕隆集團則退居幕後。

裕隆集團 鴻華先進 納智捷

