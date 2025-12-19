快訊

北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

聽新聞
0:00 / 0:00

官宣整合？鴻華先進和裕隆下午6時召開重訊 納智捷動向可望明朗

中央社／ 台北19日電
鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌，消息指出雙方正討論多項議題，何時拍板定案備受關注。圖為納智捷在台中服務據點一隅。 中央社記者鍾榮峰攝　114年12月10日 中央通訊社
鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌，消息指出雙方正討論多項議題，何時拍板定案備受關注。圖為納智捷在台中服務據點一隅。 中央社記者鍾榮峰攝　114年12月10日 中央通訊社

台灣證券交易所今天傍晚宣布，鴻華先進裕隆將於下午6時於召開重大訊息說明會。外界解讀，鴻華先進將整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌及相關資產。

鴻海和裕隆於2020年11月合資成立鴻華先進，是鴻華的兩大股東。目前鴻海持有鴻華約45.62%股權，裕隆華創車電技術中心持有鴻華比重約43.83%；裕隆汽車目前持有納智捷100%股權。

產業人士分析，鴻華與納智捷股東結構不同，若透過垂直整合讓鴻華取得納智捷股權，讓兩家公司股東結構一致，有助降低協商成本並強化決策效率；鴻華也可取得納智捷在全台的銷售通路和維修保養等據點資源，發揮最大效益。

資料顯示，納智捷成立於2008年，2009年正式發表，成立目的為發展汽車自主品牌；納智捷於2022年啟動全新品牌煥新計畫，轉型電動車自主品牌，目前納智捷全台展示中心22間，服務廠25間。

納智捷 裕隆 鴻華先進

延伸閱讀

緯穎、鴻海 押逾四個月

裕隆轉移納智捷股權 快了

集團作帳股 強勢表態

向Luxgen n5告別？「鴻華先進」Foxtron Bria現身能源局耗能名單！

相關新聞

定案了！裕隆：轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億元

市場盛傳裕隆要將自有品牌納智捷賣給鴻華先進消息終於塵埃落定，裕隆今（19）日宣布，經董事會決議通過，將旗下納智捷100%...

納智捷轉讓案底定？裕隆與鴻華先進下午6時共同召開重訊記者會

裕隆（2201）、鴻華先進-創（2258）兩家公司19日18時將於證交所3樓記者室召開重訊記者會，一般認為裕隆旗下自主品...

八方雲集法說會／揮軍亞利桑那州拚插旗台積村 估美國明年來到20店

八方雲集（2753）19日召開法說會，董事長林欣怡表示，美國市場推進順利，加州持續穩健成長，第13家門市已於11月中旬在...

鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權

鴻華先進（2258）科技今日召開重訊記者會及發表公司聲明如下：為延續台灣汽車產業發展，鴻華先進科技股份有限公司秉持推動產...

官宣整合？鴻華先進和裕隆下午6時召開重訊 納智捷動向可望明朗

台灣證券交易所今天傍晚宣布，鴻華先進和裕隆將於下午6時於召開重大訊息說明會。外界解讀，鴻華先進將整合裕隆旗下納智捷（LU...

和泰車斥資百億進軍日本 法人期待 盤中股價黑翻紅

和泰車（2207）18日宣布，將斥資約100億元、分階段投資日本商用車事業，是該公司史上最大海外投資案。但和泰車19日開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。