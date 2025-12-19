官宣整合？鴻華先進和裕隆下午6時召開重訊 納智捷動向可望明朗

台灣證券交易所今天傍晚宣布，鴻華先進和裕隆將於下午6時於召開重大訊息說明會。外界解讀，鴻華先進將整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌及相關資產。

鴻海和裕隆於2020年11月合資成立鴻華先進，是鴻華的兩大股東。目前鴻海持有鴻華約45.62%股權，裕隆華創車電技術中心持有鴻華比重約43.83%；裕隆汽車目前持有納智捷100%股權。

產業人士分析，鴻華與納智捷股東結構不同，若透過垂直整合讓鴻華取得納智捷股權，讓兩家公司股東結構一致，有助降低協商成本並強化決策效率；鴻華也可取得納智捷在全台的銷售通路和維修保養等據點資源，發揮最大效益。

資料顯示，納智捷成立於2008年，2009年正式發表，成立目的為發展汽車自主品牌；納智捷於2022年啟動全新品牌煥新計畫，轉型電動車自主品牌，目前納智捷全台展示中心22間，服務廠25間。