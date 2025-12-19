商億法說會／家具產業「最壞時間已過」 明年營運有望雙位數成長

高端家具製造服務廠商億-KY（8482）19日舉辦法人說明會，商億強調，隨著美國房市觸底訊號明確，在高端客製化領域具備高度黏著性，看好訂單回流動能將延續，再加上非美市場訂單自明年起開始逐步放量，法人預期，商億2026年營收可達雙位數成長。

公司表示，受惠北美傳統銷售旺季及房市指標回暖，11月合併營收單月重回3億元水位，月增37.63%、年增11.08%，顯示關稅壓力趨緩、客戶別與產品組合優化見效。

首先，美國聯準會已正式進入降息循環，房貸利率自高檔回落，購屋負擔明顯緩解，帶動先前觀望的剛性自住與換屋需求陸續回流市場。最新「成屋銷售（Existing-Home Sales）」數據顯示，成交量已自低檔明顯回升、交易熱度穩定回暖，被視為家具產業關鍵領先指標之一；歷史經驗顯示，房市交易量回升通常領先家具需求約3至6個月，此波由降息與成屋銷售回升所驅動的購屋潮，預期將於2026年陸續轉化為高端家具換屋需求，顯示產業景氣「最壞時間已過」。

全球布局方面，商億除深耕北美市場外，非美市場多元化布局已進入收割階段。公司透露，2026年美國訂單展望樂觀，已陸續接獲客戶提出增產需求通知；歐洲與大洋洲市場方面，西班牙連鎖百貨龍頭El Corte Inglés訂單預計明年第1季開始放量，英國新客戶及澳洲兩大新客戶已持續出貨，訂單量逐月增加。

中東與亞洲市場中，杜拜需求穩步走升，日本首發訂單獲客戶高度肯定並持續續單，泰國市場首批交貨品質也獲得良好回饋。公司並指出，俄羅斯市場已成功取得首筆訂單，未來若俄烏戰事落幕，戰後重建所帶動的高端家居需求，將具成長潛力。

展望未來，商億表示，公司主打的高端客製化（Made-to-order）模式具備高度彈性與附加價值，可快速對應各國房市景氣循環與多元市場需求。在營運策略上，將一方面掌握美國降息與成屋銷售回暖帶來的增產機會，擴大高毛利產品比重；另一方面持續放大非美市場成長貢獻，以分散單一區域風險並提升全球品牌影響力。

公司並強調，未來將持續優化產品結構、擴大複合式材料家具等高毛利品項市占，同時精進生產與供應鏈效率，在營收規模回升、房市復甦與全球訂單回流三重利多支撐下，對2026年重回成長軌道維持審慎樂觀態度。