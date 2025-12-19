快訊

和泰車斥資百億進軍日本 法人期待 盤中股價黑翻紅

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
和泰車重訊記者會，宣布將啟動有史以來最大的海外投資案，以百億元資金投資日本日野五大經銷商。記者邱馨儀／攝影
和泰車重訊記者會，宣布將啟動有史以來最大的海外投資案，以百億元資金投資日本日野五大經銷商。記者邱馨儀／攝影

和泰車（2207）18日宣布，將斥資約100億元、分階段投資日本商用車事業，是該公司史上最大海外投資案。但和泰車19日開盤股價即下跌2%左右，後跌幅收斂，至平盤附近震盪，市場對消息似乎抱持保守看法。

和泰車17日晚間公告，因有重大訊息將公告，18日暫停交易，並透露對公司營運是正面消息，引發市場期待。和泰車並於18日晚間在證交所召開重大訊息記者會，宣布斥資百億布局日本。但19日恢復交易後，市場氛圍偏向觀望。

此次投資日野，將分兩階段進行。第一階段預計以日幣270.26億元（約新台幣54.8億元），取得日野自動車旗下五家子公司80%股權，包含南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社。和泰車表示，相關投資將待主管機關許可後，規劃於明年4月1日進行交割。

和泰車表示，此次投資主要源自日野看到台灣經營績效，邀請和泰車與日野母廠加入經銷商經營，期待讓經營績效更好。此次交易之五家標的公司，合計擁有 53 個販賣據點，整體員工人數超過 3,000 名，合計年度販賣台數約 1.2萬輛，占日野汽車在日本國內販賣比重超過三成，為日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

不過，和泰車今年本業表現在同業中可圈可點，車市較去年冷淡下，營收、獲利不輸去年，前十一月累計營收2,548.2億元，年增0.93%，創同期新高。

和泰車 日本

