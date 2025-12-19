成霖法說／看旺明年營運 美國降息及潛在房市鬆綁催動修繕商機

全球水龍頭及衛浴龍頭廠成霖（9934）18日召開法說，董事長歐陽玄表示，美國作為成霖主要出口市場，受惠降息循環及潛在房市政策鬆綁，房地產交易逐步回溫下，可望帶動居家修繕與新屋裝修需求，明年營運成長可期

成霖創立於1979年，專注於廚房及衛浴設備之設計、製造與銷售，公司主力產品外銷北美及歐洲市場，具備ODM／OEM代工與品牌雙軌經營優勢，旗下擁有北美Gerber及德國Lenz等品牌，並於英國經營廚衛物流配送品牌PJH。

成霖跳脫傳統代工思維，積極發展品牌及通路，以提供完整的廚衛方案，建立市場差異化。今年下半年，中國大陸輸美關稅大致底定，台幣匯率逐漸回穩，但成霖營運仍面臨諸多挑戰，前三季營收130.24億元、年減5.3%，毛利率34.7%。

因應市場不確定性，及增加資金運用彈性，成霖於第3季執行子公司盈餘匯回並認列盈餘匯回所得稅，導致稅後虧損0.51億元，每股稅後虧損0.12元；但若排除盈餘匯回所得稅，實際稅後獲利為1.09億元，累計每股稅後純益0.27元。

成霖近年積極執行「供應鏈多元化」策略。陶瓷部分，除原先中國山東陶瓷廠外，2019年亦收購墨西哥陶瓷廠，達到分散地緣政治風險的目的。

在水五金部分，目前規劃原本中國廠繼續服務非美市場外，在泰國亦建立水五金供應鏈，服務美國市場，該廠主要採輕資產模式生產，成霖聚焦產品研發與設計，量產則委託當地策略夥伴，今年正式進入量產階段。

歐陽玄表示，此舉有助於降低關稅衝擊、提升生產彈性、分散地緣政治風險，並加速新產品導入。在通路拓展方面，成霖也取得突破性進展。在批發市場上，憑藉近百年歷史的Gerber，在北美批發市場市佔率達12%。

在零售通路上，成霖長期為美國知名居家零售通路商提供ODM／OEM服務，關係緊密，2025年第2季正式將Gerber品牌上架零售通路，積極增加鋪貨店數及單店銷售量，並持續滲透到多個居家修繕電商平台，以提升品牌曝光度及競爭力。

展望2026年，歐陽玄表示，全球廚衛設備產業仍處成長階段，美國作為成霖主要出口市場，受惠降息循環及潛在房市政策鬆綁，房地產交易逐步回溫下，帶動居家修繕與新屋裝修需求，預計將可改善成霖營運狀況。