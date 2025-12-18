成霖兩大業務 進擊美國

全球水龍頭及衛浴龍頭廠成霖（9934）昨（18）日召開法說，董事長歐陽玄表示，美國作為成霖主要出口市場，受惠降息循環及潛在房市政策鬆綁，房地產交易回溫下，可望帶動居家修繕與新屋裝修需求，明年營運成長可期。

成霖創立於1979年，專注於廚房及衛浴設備之設計、製造與銷售，公司主力產品外銷北美及歐洲市場，具備ODM/OEM代工與品牌雙軌經營優勢，旗下擁有北美Gerber及德國Lenz等品牌，並於英國經營廚衛物流配送品牌PJH。

因應市場不確定性，及增加資金運用彈性，成霖於第3季執行子公司盈餘匯回並認列盈餘匯回所得稅，導致稅後虧損0.51億元，每股稅後虧損0.12元；但若排除盈餘匯回所得稅，實際稅後獲利為1.09億元，累計每股稅後純益0.27元。