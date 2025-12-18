漢翔200億新單 到手

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
漢翔總經理曹進平。聯合報系資料照
漢翔（2634）昨（18）日舉辦法人說明會，由代理董事長暨總經理曹進平率親自說明市場概況，新年度國防、民用和科服三大業務持續紮根，迄今已承接超過200億元新訂單，未來要積極打造無人機生態系。

曹進平坦言今年獲利成長速度趨緩，對於2026年營運布局則很有信心，包括軍機維修、民航主流機種零組件製造與國家能源專案，已承接超過200億元新訂單；新接國防後勤維修訂單可在明年起提供重要支撐，同時積極向三軍爭取飛機、戰車、船艦引擎等業務。

漢翔持續以航空核心技術為根基，深化多元事業布局；與美方達成協議，取得抗干擾能力的核心技術Raptor Guide軟體授權，完全符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求，在此基礎下，2026年無人機業務逐步成為公司新的成長引擎。

民機領域，漢翔現有波音、空巴等國際訂單穩定增量，未來數年業務能見度良好；科技服務方面，能源管理系統持續開發，內部率先建置電力島基礎設施，奠定企業永續基石，加上台電鳳林強韌電網建置業務，均有助於2026年起的營運動能，持續為股東創造長期且穩健的價值。

曹進平進一步指出，漢翔也利用航空工程優勢積極轉型，拓展具潛力的新興領域。例如無人機及反制系統，已配合政府政策方向，明確列為漢翔未來發展主軸之一，除了協助國內廠商量產外，也開始發揮自主研發能力，包括反制系統、新技術、新機種，正逐步打造漢翔的無人機生態系。

反制系統市場在全球成長動能顯著，近期國內更已釋出相關公開徵求資訊。今年漢翔無人機反制系統研發成功，對於入侵無人機的反制、保護重要基礎設施或區域，能發揮關鍵作用。而漢翔的系統採開放式架構，可配合客戶需求高度客製化，將是爭取未來訂單的利基。

技術面，漢翔甫與美方達成協議，取得抗干擾能力的核心技術Raptor Guide軟體授權，實現在無GPS的飛行中，依然維持絕對定位精度，且完全符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求；另外，漢翔也早與國內學術單位共同投入無人機產學研發，將推出符合國家需求的機型。

在科技服務領域，漢翔呼應「韌性能源」政策，發表儲能產品「電力島」，已於11月動土，打造全台最大應用案場，以自家廠區驗證其可靠性，並且「先蒙其利」，明年7月啟用後，評估每年可節省電費比例近46.95%。同時，正積極朝國內外市場拓展儲能建置業務。

