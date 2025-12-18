快訊

榮成：陸造紙業有起色

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

榮成（1909）昨（18）日召開法說會，發言人王瑞榮表示，中國大陸造紙產業近期確實出現值得注意的改善訊號，雖然距離全面復甦仍有一段距離，但整體環境正朝向較健康的方向發展。

產能方面，隨長沙廠第二條產線投產、集團綠色包裝年產能提升至16.6億平方米，加上財務費用減少與降本效益發酵，預期2026年營運表現將優於今年。

王瑞榮表示，近期大陸造紙產業出現兩大改善訊號。 首先，在需求端，今年下半年的工紙及紙箱包裝需求開始回到較穩定的節奏， 尤其電商、物流相關的訂單需求比上半年更有力道。 第二，在供給面，大陸「反內捲」的政策開始看到實質效果， 加上各工紙大廠更注重成本控管，廢紙漲幅過大時，進行策略性停產檢修，有助價格支撐。

工紙 電商

