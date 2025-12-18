高力砸42億 要蓋兩新廠

在客戶需求快速成長下，為提高產能，高力（8996）昨（18）日通過兩大建廠投資計畫，斥資約42.5億元，擬於中壢、高雄橋頭設立新廠，並預計於2026年後陸續投資。

高力公告表示，為配合營運發展需要，擬於橋頭科學園區推動新廠建設，投資金額不超過新台幣32.5億元，並於中壢區自強四路自有土地興建新廠，投資金額不超過新台幣10億元，兩案皆預計自2026年起陸續投入。

高力表示，由於客戶需求急劇增長，訂單快速增加，目前散熱產能較去年增加兩倍以上，燃料電池產房空間也將擴增，明年將更積極擴展廠房，預計將是有史以來最大規模的資本支出。

在三大業務中，高力表示，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，預計今年底將較去年達到三位數成長，顯示散熱產業增長迅速，產能需求提升。明年預計繼續保持高成長，主要受惠於今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，主要的客戶進展順利，產品組合也更為多元，因此對明年展望相當樂觀。

燃料電池方面，主要受美國資料中心用電需求的推動，產品組合以Hot Box為主，今年營收已達雙位數增長。高力指出，隨著美國資料中心電力需求急劇增長，Bloom Energy自去年底以來顯著成長，明年將把產能從1GW提升至2GW，顯示客戶對業務發展的高度期待和信心。

作為Bloom Energy的合作夥伴，高力表示，將全力配合其業務增長，除加緊在第4季出貨外，還將準備新的產能投入，預期明年燃料電池營收將實現爆發性增長。

至於板式熱交換器則維持穩定成長。高力指出，從產業區隔上，傳統冷凍空調和半導體領域均有雙位數增長，應用範疇包括半導體、工業用及車用等領域。