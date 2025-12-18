中華車純電商用車報喜

中華車（2204）大進補，新竹物流一口氣採購30輛純電商用車ET35，打造全台最大電動物流配送車隊。

新竹物流總經理李鈺祥表示，新竹物流建立電動物流配送車隊後，未來還將持續擴展電動物流規模，新竹物流採購首部國產純電商用車積極帶領建制台灣節能減碳的物流系統。

中華車總經理曾鑫城表示，ET35國產化率高達90%，此次啟用的「新竹物流八里轉運中心」為全新開幕營運據點，除搭載全台最先進的貨物分撿設備外，更導入太陽能發電、儲能系統、智能充電樁與ET35電動車隊。

透過能源與運輸的整合模式，不僅有效降低場域碳排放，更透過ET35搭載的Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，提升駕駛安全；再結合智慧充電管理與貨物派送系統，全方位強化營運效率，打造全台綠色物流示範基地。

中華車ET35 2025年第3季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30輛，組建全台最大電動物流配送車隊。

新竹物流近期才舉辦電動車發表會，總經理李鈺祥表示，新竹物流近年投入19億元造新竹物流八里際物流轉運中心，引進自動辨識、貨物分揀等設備，結合中華車ET35純電商用車，結合集團士林電機的風電、光電與儲能相關系統，打造光充儲能源系統。電動車取得成本雖較高，但後續維護成本較低，此次新竹物流智慧車隊成立，未來將持續擴展電動物流。