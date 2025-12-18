士電訂單滿到2028年

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

士電（1503）總經理郭約瑟昨（18）日出席「新竹物流智慧電動車隊發表會」，他指出，重電在手訂單滿到2028年，明年營運挑戰成長10%，北美市場可望成長兩成，另，為因應原物料上漲，不排除明年調漲變壓器價格。

郭約瑟表示，目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，產品交期平均約1.5年至二年，預期未來五至十年重電產品前景可期，而這一波銅價上漲，也讓變壓器市場價格至少上調6至7%，為了反映原物料，不排除明年新接訂單調漲價格。

郭約瑟表示，士電深化半導體與AI應用布局，變壓器產品市佔率接近70%，此外，將積極布局AI資料中心電力設備市場，涵蓋貨物型及建物型，目前已取得台灣及美國客戶訂單，部分已生產試做，明年可望出貨。

產能方面，郭約瑟表示，9月第三座大型電力級變壓器新廠已量產，因應AI資料中心建置所帶來的電力需求，另斥資逾10億元興建第四廠，布局230kV中大型變壓器，預計明年動工，2027年完工投產，屆時第三座和第四座產能全開後，整體產能可增加50%。

海外市場方面，郭約瑟表示，在AI科技產業帶動下，未來將加強北美市場的開發力道，目標北美市場業績每年成長超過兩成，亦會持續布局日本和東南亞市場，採分散市場多元化布局策略。

談到今年營運，郭約瑟表示，受到台電強韌電網計畫、國內AI科技產業擴廠、北美市場電網和AI產業基礎建等三大動能，今年業績可以達到原先設定目標，獲利也可較去年成長。

展望未來，郭約瑟表示，預期明年可維持成長態勢，AI產業應用成長速度會加速，重電事業群明年成長目標挑戰10%，持續布局國內外AI資料中心、半導體擴廠、台電電網等帶來的重電商機。

