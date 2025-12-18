榮成法說會／長沙廠第二條產線11月順利投產 南崁廠客戶由龍潭廠承接

榮成（1909）18日召開法說會，發言人王瑞榮表示，大陸造紙產業近期確實出現值得注意的改善訊號。雖然距離全面復甦仍有一段距離，但整體環境正朝向較健康的方向發展。產能方面，隨長沙廠第二條產線投產、集團綠色包裝年產能提升至16.6億平方米，加上財務費用減少與降本效益發酵，預期2026年營運表現將優於今年。

王瑞榮表示，近期大陸造紙產業出現兩大改善訊號。 首先，在需求端，今年下半年的工紙及紙箱包裝需求開始回到較穩定的節奏， 尤其電商、物流相關的訂單需求比上半年更有力道。 其中，江浙市場沿海城市受貿易戰影響，仍處於低週期；兩湖市場以內需為主，相對穩定，受惠於消費力持續成長，工紙及紙箱包裝需求呈現相對回升態勢。後續將持續關注當地政府推動內需消費政策的力度、以及國際貿易戰變化的影響。

第二，在供給面，大陸「反內捲」的政策開始看到實質效果， 加上各工紙大廠更注重成本控管，廢紙漲幅過大時，進行策略性停產檢修。榮成今年一直到11月底前都沒有停機是全產全銷，目前進入12月冬季，大陸啟動重汙染天氣紅色預警，兩湖地區要求減產減排，但在行業減產過程中，相關原料價格也會趨於穩定。

不過，近期隨著紙價走升，市場上亦觀察到少量進口成品紙以相對低價格流入，進口紙增加恐會抑制紙價漲幅。榮成表示，將持續關注後續動態，整體而言，2025下半年工紙銷售量成長、利潤逐月回升，工紙市場產業正走出週期底部。

榮成今年下半年開始營收、獲利表現轉佳，自9月開始轉虧為盈，接續10月及11月份營收及獲利雙雙正向成長。榮成表示，工紙各廠庫存維持低水位，現階段工紙及紙箱訂單滿載及產能全產全銷。另外，長沙廠第二條產線也在11月順利投產，集團綠色包裝年產能由15.6億平方米增加至16.6億。

展望明年，榮成預期，新增紙箱產能及內部的降本效益會持續反映在營運表現上，今年財務費用預估可減少2億元，隨著金融環境逐漸走向降息，財務成本可望持續改善。在沒有大額資本支出的前提下，榮成本業每年可以穩定產生超過20億的折舊現金流入，將會持續減降負債，進一步優化財務結構。

至於南崁廠的活化進度，公司表示，目前南崁廠客戶訂單和業務已順利轉由龍潭廠承接，不影響台灣紙箱整體營運。同時，目前仍和幾個潛在買方洽談中，主要是要達到反映未來合理價值，南崁廠占地約5,000坪工業用地，具有製造業需要的供電容量及出貨碼頭，在桃園蘆竹區是稀有物件。故後續若有進一步確定買家或出售金額及條件，會正式提報董事會決議。