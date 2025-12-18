中鋼元月及第1季新盤價平高盤 鋼市向上發展

中鋼（2002）18日開出明年元月月盤以及第1季季盤，大宗底材熱、冷軋每公噸漲300元，汽車料漲500元，凸顯對鋼價判斷已由保守轉向審慎偏多，為新一年度鋼市定下穩中向上的基調。

中鋼指出，從總體觀察，全球經濟呈現溫和擴張，美國聯準會再度降息、歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，金融市場流動性改善，有助支撐製造業與資本支出。

中國大陸明年度政策方向持續聚焦擴大內需，對大宗商品需求形成支撐；台灣人工智慧與高效運算相關需求穩健，帶動出口動能，主計總處預估明年經濟成長率可達3.54%。雖然傳統產業復甦速度仍慢，但整體環境已明顯優於前一年度。

鋼鐵原料端部分，國際鐵礦砂價格走揚至每公噸105～110美元區間，冶金煤上漲至約215美元水準，煉鋼成本持續墊高，鋼價下檔空間受到明顯限制。

國際鋼價同步出現改善訊號。美國熱軋向上突破每公噸1,000美元關卡，顯示北美需求與價格韌性強勁；歐盟與加拿大明年鋼材配額與關稅新制持續發酵，當地熱軋行情緩步回升；大陸內銷市場回穩，龍頭寶鋼已宣布2026年1月平板類產品全面上漲人民幣100元、約14美元。

此外，中國大陸自明年1月1日起實施鋼鐵出口許可證制度，預期將抑制低價鋼材大量外流，對亞洲鋼價形成結構性支撐。

中鋼專家說，大環境緩步向好，廠盤會議拍板，明年元月月盤及第1季季盤以「平高盤」開出。月盤的熱軋一般料與軋延料，以及冷軋一般料每公噸調漲300 元，反映原料成本上升與國際行情改善；電鍍鋅、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲則維持平盤，兼顧下游產業承受度。

明年第1季季盤方面，除了汽車料每公噸漲500元外，其餘棒線、鋼板等持平。顯示中鋼對高端應用與需求有信心，符合汽車鋼材在品質與交期上的議價能力。