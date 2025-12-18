法人推估殖利率近10% 這檔營建股連日強勢演出

遠雄（5522）下半年受惠遠雄商舟及幸福城等營建大案認列入帳，第4季營收明顯躍升，法人推估現金殖利率近10%，加上庫存三筆北士科建案，及預期2026年房市回升，近日上修目標價。

遠雄在50元附近打完底部後，隨營收大幅增溫，啟動年終擺尾行情，近日外資及投信買盤持續湧入，股價不畏大盤拉回，連日強勢上攻，18日盤中最高攻抵78.9元漲停價，至12點30分左右漲幅仍逾9%。

推案進度來看，法人分析，輝達設廠北士科，有利於吸引高科技產業進駐，遠雄目標包括總銷95億元商辦大案遠雄商舟、總銷76億元遠雄泱玥及另一塊 2,000 坪基地，預估將於2026年第3季推出總銷約 90 億元的住宅案第二期。

遠雄11月營收111.6億元，月增70.0%、年增501.4%，主要來自總銷95億元的遠雄商舟持續認列，以及總銷182億元的遠雄幸福城大量認列入帳。法人評估，遠雄旗下個案總價符合國民需求及產品規畫佳，目前表現相對穩健，加上在手餘屋零星，今年獲利可望倍增。