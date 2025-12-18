總座林伯實遭起訴 台玻公告財務、業務不受影響 股價續挫回測季線

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台玻（1802）發出重大訊息公告指出，有關總經理林伯實遭台灣士林地方檢察署起訴一事與公司無關，公司財務、業務不受影響；不過，台玻18日仍是下跌的表現，股價以32.95元開低，一度下滑至32.25元，回測季線，盤中跌幅逾2%。

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實，遭士林地檢署在調查後認定，涉嫌行使業務登載不實文書罪，偵結依法起訴。

台玻在17日發出重大訊息公告，針對總經理林伯實遭台灣士林地方檢察署起訴一事提出說明，公告指出，檢察官認林伯實涉犯業務登載不實文書罪起訴，對公司財務、業務未造成影響。

台玻今年上半年連續虧損兩季，第3季由虧轉盈，單季營收107.26億元，稅後純益2.77億元，大幅優於去年同期虧損10.95億元，每股純益0.1元，優於去年同期每股淨虧0.38元。

受惠於漲價題材，台玻股價先前一度衝達41.75元，但隨後回檔，近期股價連續走跌，18日開低走後一度下滑至32.25元，盤中跌幅2.95%。

