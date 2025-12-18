阜爾2025年拚績增兩位數

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

停車場大王阜爾運通（6914）昨（17）日法說會，公司表示，在停車場業務穩健，系統銷售訂單取得順利，兩大事業營運順利平穩，預期公司營收年度目標與前年度比較可達雙位數增長。

阜爾運通指出，在系統銷售方面，新一代智能停管系統正式推出，可有效縮短安裝時效；遠端管理方案進一步降低人員到場維修頻率，提升營運效率。智慧訪客樓宇運用及智能停車整合系統方案深獲大型開發案業主青睞，持續積極爭取承攬訂單。

智慧路邊停車已成功取得台東市路邊開單服務，預計建置逾1,000格智慧開單系統，合計目前路邊停車開單服務管理車格已突破24,000格，另新一代智慧醫療批價繳費服務成功導入中國醫藥大學附設醫院體系，運作備受肯定，並順利取得其他大型醫院汰換案件。

智慧停管系統方面，目前成功承攬台中洲際漢神，預計2026年上半年完工。

百貨量販則成功承攬好市多新莊及高雄新案場，醫療院所則預計本季完成彰化基督教總院及振興醫院系統汰換。

對於整體經營方向，阜爾運通的停車場今年經營場次將突破1,310場，持續展現穩健成長動能。系統事業導入新一代停車管理服務，透過遠端管理有效降低人力到場服務依賴，進一步提升營運管理效能。

公司持續朝海外發展，泰國公司年底前預計營運四個停車管理案場，持續拓展海外版圖，並積極爭取大型商業案場合作。

停車場 中國醫藥大學

