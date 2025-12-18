華固釋利多 喊出高配息

華固（2548）昨（17）日召開第4季法說會，華固表示，此次最大重點為更改股利政策，過往相對保守，僅以5元為地板價，但沒有談過「天花板」，將採取更積極的態度，未來三、四年在陸續完工交屋下，皆採高配息為目標。

針對股利政策，華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘之50%，其中，現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標。

華固明年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，明年目標是將「華固時代置地」整棟銷售完並認列。

華固表示，未來三年完工量大致底定，2027年完工量205億元，2028年來到高峰，完工量達429億元，2029年完工量166億元，且多數建案銷售表現都不錯，相當穩定，因此可以樂觀期待未來的股利發放。

推案計畫上，華固今年推案量494億元，由於今年推案量較大，加上受到房市景氣影響，明年暫不推案，2027年預計推出總銷57億元「台中豐樂路2案」，2028年推出總銷518億元的大案「正大新店案」以及敦化都更案，合計推案量572億元，2029年推出總銷49億元「台中經貿五路案」。

法人認為，儘管房市受到央行第七波信用管制，買氣降溫逾一年，但市況冷清下，對品牌建商影響相對較少，甚至反而能逆勢突圍，而華固建案多數建案均穩健去化。

另一方面，公司已備妥未來幾年的完工量，可穩定支撐營運，其中商辦案「華固時代置地」若售出，可貢獻一大半業績，股利值得期待，在打房股票回檔下，未來更有利高殖利率題材發酵。