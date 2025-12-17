和泰車18日暫停交易 因有重大訊息待公布

和泰車（2207）罕見停牌，將有大事公布。台灣證券交易所昨（17）日宣布，和泰車因有重大訊息待公布，上市普通股今（18）日暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易。

對於申請停牌，和泰車昨日表示，無法透露更多細節，僅能說「對公司營運面而言是正面的好消息」。

和泰車今日將召開董事會，除將通過部分重要人事案外，也可能通過影響到股價的重大議案，因此申請暫停交易，待重大事件在董事會通過並公布後，才申請恢復交易。

和泰車今年營運表現相對突出，營收與獲利都優於整體市場，因此市場推估，值此美國關稅即將明朗的重要時刻停牌，若不是併購案，就是擴展業務的重要投資案。

和泰車今年的本業表現包括營收與獲利都不輸去年，顯示和泰車應對大環境變動的策略相當靈活，此外和泰車過去幾年的多角化經營使得和泰車更有餘裕對應市場的變動。和泰車在汽車相關事業以及移動服務的布局相當完整，但在產業持續變化下，和泰車積極對應、擴增營業範圍。

今年整體車市較去年同期明顯衰退，但和泰車前11月的累計營收2,548.2億元，雖較去年同期只微幅成長0.93%，卻仍創下歷史同期新高紀錄，在車市低迷的今年，表現相當突出。

和泰車今年前三季累計稅後純益138.4億元，每股純益（EPS）24.86元，獲利較去年減少，主因是轉投資事業和泰興業、和潤去年認列一次性處分大樓利益，導致基期較高，去年和泰產險減資彌補虧損，也認列所得稅利益。