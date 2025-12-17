寶齡富錦法說會／新藥研發、疾病診斷、醫美保健多頭並進

寶齡富錦（1760）17日舉行線上法說會。公司表示，新藥PBF-501、PBF-502分別推進二期臨床與多國試驗申請，拿百磷（Nephoxil）持續拓展海外布局；體外診斷品牌「飛確（Vstrip）」營收較去年大幅成長。更預期醫美及保健品部門延續今年動能，成為明年重要營收成長引擎。

新藥開發部分，PBF-501已完成初期人體試驗，目前正在進行二期臨床試驗申請準備；並已取得台、美、中、歐等七國共八項專利。另一款新藥PBF-502，寶齡富錦表示，CMC開發之授權夥伴Future PharmaTech，已於12月向澳洲藥品管理局（TGA）提交臨床試驗通報CTN；雙方並將於明年持續推進美國新藥臨床試驗（IND）申請，及台灣二期臨床試驗規畫。

新藥產品拿百磷（Nephoxil）在日本及美國銷售持續成長，並積極拓展亞太地區，聚焦末期腎病透析患者市場，明年韓國、泰國銷售估持續成長；中國大陸仍在審查階段，越南、馬來西亞及菲律賓已完成新藥許可上市（NDA）申請，並正規劃布局其他潛力市場。第二代Fexenol用於治療慢性腎臟病 (CDK) 成人患者的缺鐵性貧血，也於今年向TFDA送件。

對於旗下體外診斷品牌「飛確（Vstrip）」的體外診斷醫療器材（IVD）研發及取證進度，寶齡富錦表示，因應後新冠疫情時代需求轉淡，積極投入產品開發，目前開發中的11項產品，預計在2027年下半年前完成研發。其中，家用呼吸道三合一流感AB型&新冠病毒抗原快速檢驗試劑，已於近日通過美國食品藥物管理署（TFDA）核准上市，預計明年上半年開始銷售。寶齡富錦指出，飛確今年前三季營收破億，超越去年、前年全年度表現。

寶齡富錦今年前三季各產品別營收，藥品占36%，年減7%；銷售權利金占22%，年減1%；食品占17%，年增2%；化妝品占10%，年增28%；檢驗試劑占7%，年增23％；原料藥占7%，年減11%；其他（醫美醫材產品及其他營業收入）占1%，年增13%。寶齡富錦今年前三季營收1.51億元，年減20%。