快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

寶齡富錦法說會／新藥研發、疾病診斷、醫美保健多頭並進

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

寶齡富錦（1760）17日舉行線上法說會。公司表示，新藥PBF-501、PBF-502分別推進二期臨床與多國試驗申請，拿百磷（Nephoxil）持續拓展海外布局；體外診斷品牌「飛確（Vstrip）」營收較去年大幅成長。更預期醫美及保健品部門延續今年動能，成為明年重要營收成長引擎。

新藥開發部分，PBF-501已完成初期人體試驗，目前正在進行二期臨床試驗申請準備；並已取得台、美、中、歐等七國共八項專利。另一款新藥PBF-502，寶齡富錦表示，CMC開發之授權夥伴Future PharmaTech，已於12月向澳洲藥品管理局（TGA）提交臨床試驗通報CTN；雙方並將於明年持續推進美國新藥臨床試驗（IND）申請，及台灣二期臨床試驗規畫。

新藥產品拿百磷（Nephoxil）在日本及美國銷售持續成長，並積極拓展亞太地區，聚焦末期腎病透析患者市場，明年韓國、泰國銷售估持續成長；中國大陸仍在審查階段，越南、馬來西亞及菲律賓已完成新藥許可上市（NDA）申請，並正規劃布局其他潛力市場。第二代Fexenol用於治療慢性腎臟病 (CDK) 成人患者的缺鐵性貧血，也於今年向TFDA送件。

對於旗下體外診斷品牌「飛確（Vstrip）」的體外診斷醫療器材（IVD）研發及取證進度，寶齡富錦表示，因應後新冠疫情時代需求轉淡，積極投入產品開發，目前開發中的11項產品，預計在2027年下半年前完成研發。其中，家用呼吸道三合一流感AB型&新冠病毒抗原快速檢驗試劑，已於近日通過美國食品藥物管理署（TFDA）核准上市，預計明年上半年開始銷售。寶齡富錦指出，飛確今年前三季營收破億，超越去年、前年全年度表現。

寶齡富錦今年前三季各產品別營收，藥品占36%，年減7%；銷售權利金占22%，年減1%；食品占17%，年增2%；化妝品占10%，年增28%；檢驗試劑占7%，年增23％；原料藥占7%，年減11%；其他（醫美醫材產品及其他營業收入）占1%，年增13%。寶齡富錦今年前三季營收1.51億元，年減20%。

寶齡富錦 營收

延伸閱讀

《賽馬娘Pretty Derby》奪TGA最佳手遊 團隊承諾明年將推出更多新內容

有她得天下？Jennifer English近四年參與了三款TGA年度最佳遊戲

TGA大軸作品《Highguard高嶺鐵衛》被砲翻...倒讚比正讚多十倍

500齣╱撕下胡瓜女婿標籤 李進良：台灣醫美，終於有人敢拍給世界看！

相關新聞

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

台灣證券交易所17日傍晚宣布，和泰車（2207）因有重大訊息待公布，上市普通股18日暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，...

和泰車將公布重大訊息 18日暫停交易

台灣證券交易所今天傍晚宣布，和泰車因有重大訊息待公布，上市普通股18日暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易

央行會議預期＋建案入帳！營建股全面走高 遠雄、京城亮燈

建材營造類股在17日整體表現亮眼，其中遠雄（5522）、京城（2524）雙雙攻漲停。央行將於明日召開理監事會議，市場關注...

金控股領軍！台新新光金大漲5% 中信金、永豐金等四檔改寫歷史新高

金控族群17日盤中強勢領軍大盤，金融保險指數上漲超過2%，盤中觸及2412.7點創下歷史新高，其中，近日獲選新增納入群益...

和泰車 RAV4改款 2026年亮點

龍頭車廠和泰車（2207）旗下重量級車款RAV4將在明年元月13日發表，RAV4長期穩居進口單一車款的銷售霸主，改款之後...

機車雙雄搶市 打價格戰

三陽（2206）昨（16）日宣布，SYM全新世代黃牌重機CRUISYM正式上市；光陽則在前一周宣布史上首見的125、15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。