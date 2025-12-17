華固法說會／迎百億完工量 公司：未來3年將以高配息為目標

華固（2548）17日召開第4季法說會，華固表示，此次最大重點為更改股利政策，過往相對保守，僅以5元為地板價，但沒有談過「天花板」，將採取更積極的態度，未來3年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

針對股利政策，華固表示，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來3到4年以每年現金股利發放率7-8成為目標。

華固明年完工個案3案，包括2個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，明年目標是將「華固時代置地」整棟銷售完並認列。

華固表示，未來3年完工量大致底定，2027年完工量205億元，2028年來到高峰，完工量達429億元，2029年完工量166億元，且多數建案銷售表現都不錯，相當穩定，因此可以樂觀期待未來的股利發放。