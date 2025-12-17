和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案
台灣證券交易所17日傍晚宣布，和泰車（2207）因有重大訊息待公布，上市普通股18日暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易。
【中央社／台北17日電】
台灣證券交易所今天傍晚宣布，和泰車因有重大訊息待公布，上市普通股18日暫停交易，和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易。
和泰車先前表示，今年銷售目標未改變，乘用車、輕型商用車以及商用車合計新車販售維持16.5萬輛，今年市占率有機會接近4成，第4季銷售正向看待，2026年台灣新車銷售目標要到明年新春活動進一步公布。
和泰車旗下TOYOTA在11月登錄數1萬1387輛，市占率31.2%，續位居台灣新車市場品牌第1，今年前11月累積市占率更達30.5%，續創近12年同期新高。累計TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄1萬3933輛，市占率升至38.2%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言