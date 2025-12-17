央行會議預期＋建案入帳！營建股全面走高 遠雄、京城亮燈
建材營造類股在17日整體表現亮眼，其中遠雄（5522）、京城（2524）雙雙攻漲停。央行將於明日召開理監事會議，市場關注房貸政策變化，以及資金鬆綁議題，吸引買盤流入營建股。此外，遠雄近日有大型建案入帳，對營收貢獻可望持續至明年；京城近日則宣布，高雄400億大案預計明年首季取得建照，兩檔個股也推升族群。
遠雄以71.8元漲停，寫近半年新高價；京城股價觸及44.6元，也創近月來新高。富華新（3056）、建國（5515）、興富發（2542）等多檔營建股，盤中均一度漲逾4%，族群整體走強。
遠雄近日表示，商辦案「遠雄商舟」及「台中幸福城」兩大逾百億建案，均已開始認列營收，且預期將持續貢獻至明年第1季季末。兩大建案交屋認列貢獻下，遠雄11月營收年增五倍，11月營收111.63億元，年增501.4%；前十一月累計營收273.8億元，年增26.4%。此外，遠雄也表示，未來三年將迎來交屋完工潮，每年都有逾200億元的交屋量。
京城日前則於法說會上表示，高雄市青海段76地號建案，目前正變更設計建照，預計明年首季取得建照。京城建設也於9月實施庫藏股，進行象徵性減資，代表公司財務狀況穩健。京城11月營收1.25億元，年減91.09%；前十一月累計營收35.21億元，年減52.32%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言