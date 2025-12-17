快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

聽新聞
0:00 / 0:00

金控股領軍！台新新光金大漲5% 中信金、永豐金等四檔改寫歷史新高

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

金控族群17日盤中強勢領軍大盤，金融保險指數上漲超過2%，盤中觸及2412.7點創下歷史新高，其中，近日獲選新增納入群益台灣精選高息ETF（00919）的台新新光金（2887）盤中大漲超過5%至21.25元；中信金（2891）、永豐金（2890）、國泰金（2882）等大型金控也強勁表態，盤中漲幅皆超過3%；另外，凱基金（2883）、元大金（2885）也上漲超過2%。包括中信金、永豐金、元大金、富邦金（2881）股價皆續創歷史新高價。

從股價表現來看，截至上午10點30分為止，台新新光金股價大漲逾5%，已經創下2007年1月以來新高，由於群益台灣精選高息ETF（00919），16日公告成分股異動，將台新新光金新納入成分股，投信買盤提前卡位。

另外，中信金盤中也大漲逾5%，股價一度來到49.2元，創下歷史新高；永豐金盤中也寫下29.3元，也同樣改寫歷史新高價；國泰金盤中上漲逾4%至73.2元，也創下2008年6月以來新高；至於凱基金盤中上漲逾3%至17.7元，創下今年6月以來新高，市值也一度突破3,000億元大關；元大金盤中也上漲逾3%至40.1元，股價也創下歷史新高。

除此之外，今日漲勢超過1%的富邦金，盤中股價也來到97.9元，逼近百元大關，同樣持續改寫歷史新高價，華南金（2880）盤中股價來到31.9元，也創下2008年6月以來新高。

法人指出，金控股11月自結稅後淨利590.87億元，年增71%，主要是因為壽險業者較去年同期實現較多資本利得、銀行淨利息收入與淨手續費收入成長強勁，以及股市量能佳帶動證券業者經紀手續費收入成長所致。

法人指出，預期銀行業者核心營運動能可望維持強勁，不過，考量壽險業者12月將針對今年稅前獲利的3成強制提存至外價金，預估虧損幅度將再度擴大，因此謹慎看待以壽險為獲利主體的金控明年現金股息之發放能力。

台新新光金 元大金 歷史

延伸閱讀

金融股發威力挺大盤重返月線 台新新光金漲幅約6%最搶眼

非農數據出爐 美股電子盤、台指期夜盤大漲

資產活化議題點火 台化、中石化大漲 塑膠族群逆勢撐盤

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

相關新聞

金控股領軍！台新新光金大漲5% 中信金、永豐金等四檔改寫歷史新高

金控族群17日盤中強勢領軍大盤，金融保險指數上漲超過2%，盤中觸及2412.7點創下歷史新高，其中，近日獲選新增納入群益...

和泰車 RAV4改款 2026年亮點

龍頭車廠和泰車（2207）旗下重量級車款RAV4將在明年元月13日發表，RAV4長期穩居進口單一車款的銷售霸主，改款之後...

機車雙雄搶市 打價格戰

三陽（2206）昨（16）日宣布，SYM全新世代黃牌重機CRUISYM正式上市；光陽則在前一周宣布史上首見的125、15...

星宇重啟馬尼拉航線

星宇航空（2646）看好美國市場長期商務需求，加碼東南亞市場布局，昨（16）日重啟台北-馬尼拉航線，於菲律賓的航點已涵蓋...

愛之味兩業務挹注獲利

愛之味（1217）昨（16）日舉行法說會，公司表示，長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局，整合...

興富發攻商辦 只租不賣

興富發（2542）台中大推商辦、搶進租賃市場，決改當「中台灣最大包租公」，新推商辦大樓案將只租不售，短期除可賺得穩定租金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。