金控股領軍！台新新光金大漲5% 中信金、永豐金等四檔改寫歷史新高

金控族群17日盤中強勢領軍大盤，金融保險指數上漲超過2%，盤中觸及2412.7點創下歷史新高，其中，近日獲選新增納入群益台灣精選高息ETF（00919）的台新新光金（2887）盤中大漲超過5%至21.25元；中信金（2891）、永豐金（2890）、國泰金（2882）等大型金控也強勁表態，盤中漲幅皆超過3%；另外，凱基金（2883）、元大金（2885）也上漲超過2%。包括中信金、永豐金、元大金、富邦金（2881）股價皆續創歷史新高價。

從股價表現來看，截至上午10點30分為止，台新新光金股價大漲逾5%，已經創下2007年1月以來新高，由於群益台灣精選高息ETF（00919），16日公告成分股異動，將台新新光金新納入成分股，投信買盤提前卡位。

另外，中信金盤中也大漲逾5%，股價一度來到49.2元，創下歷史新高；永豐金盤中也寫下29.3元，也同樣改寫歷史新高價；國泰金盤中上漲逾4%至73.2元，也創下2008年6月以來新高；至於凱基金盤中上漲逾3%至17.7元，創下今年6月以來新高，市值也一度突破3,000億元大關；元大金盤中也上漲逾3%至40.1元，股價也創下歷史新高。

除此之外，今日漲勢超過1%的富邦金，盤中股價也來到97.9元，逼近百元大關，同樣持續改寫歷史新高價，華南金（2880）盤中股價來到31.9元，也創下2008年6月以來新高。

法人指出，金控股11月自結稅後淨利590.87億元，年增71%，主要是因為壽險業者較去年同期實現較多資本利得、銀行淨利息收入與淨手續費收入成長強勁，以及股市量能佳帶動證券業者經紀手續費收入成長所致。

法人指出，預期銀行業者核心營運動能可望維持強勁，不過，考量壽險業者12月將針對今年稅前獲利的3成強制提存至外價金，預估虧損幅度將再度擴大，因此謹慎看待以壽險為獲利主體的金控明年現金股息之發放能力。