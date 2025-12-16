快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

聽新聞
0:00 / 0:00

愛之味兩業務挹注獲利

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

愛之味（1217）昨（16）日舉行法說會，公司表示，長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局，整合上游供應鏈，預期將成為未來成長與獲利引擎。

愛之味長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局健康飲品市場，將於大埔美新廠建立先進高速900bpm無菌飲料線，預計年產能達2,400萬打。另外，旗下高野健康生技大埔美植物奶粉廠具備先進水解植物奶粉產線，目前年產能達3,000噸。

愛之味表示，第3季單季營運表現未受經濟景氣及通膨影響，帶動第3季獲利與每股純益（EPS）表現翻正。愛之味第3季稅後純益為1.7億元，年增54.5%，EPS為0.36元；累計前三季稅後純益為1.5億元，年減50%，EPS為0.31元。

愛之味表示，燕麥奶、功能茶、甜罐點心、植物奶、中式即飲茶、素食罐頭等產品市占都位居第一。

市場 愛之味 EPS

延伸閱讀

藏壽司撤出上海獲利回升？網點出「最大風險」：同業競爭壓力大

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

遭酸「對著做就好」到25,258過關！杜金龍台積電投資法曝光：EPS、本益比才是錨點

金居11月 EPS 0.52元 銅箔需求熱

相關新聞

和泰車 RAV4改款 2026年亮點

龍頭車廠和泰車（2207）旗下重量級車款RAV4將在明年元月13日發表，RAV4長期穩居進口單一車款的銷售霸主，改款之後...

機車雙雄搶市 打價格戰

三陽（2206）昨（16）日宣布，SYM全新世代黃牌重機CRUISYM正式上市；光陽則在前一周宣布史上首見的125、15...

星宇重啟馬尼拉航線

星宇航空（2646）看好美國市場長期商務需求，加碼東南亞市場布局，昨（16）日重啟台北-馬尼拉航線，於菲律賓的航點已涵蓋...

愛之味兩業務挹注獲利

愛之味（1217）昨（16）日舉行法說會，公司表示，長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局，整合...

興富發攻商辦 只租不賣

興富發（2542）台中大推商辦、搶進租賃市場，決改當「中台灣最大包租公」，新推商辦大樓案將只租不售，短期除可賺得穩定租金...

南亞擴大布局再生醫療

台塑四寶之一的南亞（1303）昨（16）日宣布，擬擴大再生醫療產業領域布局，將以總金額不超過2.1億元範圍內，評估投資艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。