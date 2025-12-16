聽新聞
0:00 / 0:00
愛之味兩業務挹注獲利
愛之味（1217）昨（16）日舉行法說會，公司表示，長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局，整合上游供應鏈，預期將成為未來成長與獲利引擎。
愛之味長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局健康飲品市場，將於大埔美新廠建立先進高速900bpm無菌飲料線，預計年產能達2,400萬打。另外，旗下高野健康生技大埔美植物奶粉廠具備先進水解植物奶粉產線，目前年產能達3,000噸。
愛之味表示，第3季單季營運表現未受經濟景氣及通膨影響，帶動第3季獲利與每股純益（EPS）表現翻正。愛之味第3季稅後純益為1.7億元，年增54.5%，EPS為0.36元；累計前三季稅後純益為1.5億元，年減50%，EPS為0.31元。
愛之味表示，燕麥奶、功能茶、甜罐點心、植物奶、中式即飲茶、素食罐頭等產品市占都位居第一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言