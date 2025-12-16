星宇航空（2646）看好美國市場長期商務需求，加碼東南亞市場布局，昨（16）日重啟台北-馬尼拉航線，於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，串起台灣與菲律賓空中通道。

星宇航空將於2026年元月15日開航鳳凰城航線，成為北美航網的第五個航點，2025年已宣布攜手美國航空（American Airlines）展開合作；透過雙方航網結合，將大幅提升旅客往返台北與北美主要城市的交通便利性，所以強化東南亞航網成為必要的策略，星宇航空著眼菲律賓轉機客商機。

隨著馬尼拉航線正式回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班，透過多點布局策略，提升雙邊運能與行程彈性，讓旅客在跨國轉機與多城市規劃上更加便利。

星宇航空指出，台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到兩小時的直飛航程，星宇航空重啟台北-馬尼拉航線，看好其具備需求成長潛力。