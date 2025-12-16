快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇重啟馬尼拉航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）看好美國市場長期商務需求，加碼東南亞市場布局，昨（16）日重啟台北-馬尼拉航線，於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，串起台灣與菲律賓空中通道。

星宇航空將於2026年元月15日開航鳳凰城航線，成為北美航網的第五個航點，2025年已宣布攜手美國航空（American Airlines）展開合作；透過雙方航網結合，將大幅提升旅客往返台北與北美主要城市的交通便利性，所以強化東南亞航網成為必要的策略，星宇航空著眼菲律賓轉機客商機。

隨著馬尼拉航線正式回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班，透過多點布局策略，提升雙邊運能與行程彈性，讓旅客在跨國轉機與多城市規劃上更加便利。

星宇航空指出，台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到兩小時的直飛航程，星宇航空重啟台北-馬尼拉航線，看好其具備需求成長潛力。

馬尼拉 菲律賓 星宇航空

延伸閱讀

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

中菲南海再爆衝突 美譴責中破壞穩定

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線 年底前推出3航點限時限量優惠

中菲南海再生爭端 美國務院譴責中國水砲攻擊菲律賓漁民

相關新聞

和泰車 RAV4改款 2026年亮點

龍頭車廠和泰車（2207）旗下重量級車款RAV4將在明年元月13日發表，RAV4長期穩居進口單一車款的銷售霸主，改款之後...

機車雙雄搶市 打價格戰

三陽（2206）昨（16）日宣布，SYM全新世代黃牌重機CRUISYM正式上市；光陽則在前一周宣布史上首見的125、15...

星宇重啟馬尼拉航線

星宇航空（2646）看好美國市場長期商務需求，加碼東南亞市場布局，昨（16）日重啟台北-馬尼拉航線，於菲律賓的航點已涵蓋...

愛之味兩業務挹注獲利

愛之味（1217）昨（16）日舉行法說會，公司表示，長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局，整合...

興富發攻商辦 只租不賣

興富發（2542）台中大推商辦、搶進租賃市場，決改當「中台灣最大包租公」，新推商辦大樓案將只租不售，短期除可賺得穩定租金...

南亞擴大布局再生醫療

台塑四寶之一的南亞（1303）昨（16）日宣布，擬擴大再生醫療產業領域布局，將以總金額不超過2.1億元範圍內，評估投資艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。