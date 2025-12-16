和泰車 RAV4改款 2026年亮點

龍頭車廠和泰車（2207）旗下重量級車款RAV4將在明年元月13日發表，RAV4長期穩居進口單一車款的銷售霸主，改款之後將成為明年車市的新亮點，預期將為和泰車新年度的銷售表現注入動能。

此外，今年車市遭遇亂流，各家車廠已鎖定新年度車市積極發表新車款搶市，包括中華車的三菱XForce、福特Territory全新車款都將在年底台北車展亮相，寶嘉聯合旗下四品牌Alfa Romeo、Citroen、Jeep與Peugeot四大品牌首次同步亮相之外，也將同步公開多款度在台亮相的全新車款，2026年的車市競爭局面勢必超越以往。

其中，和泰車已確定明年元月13日發表RAV4改款新車，RAV4長期以來都是台灣進口車單一車款的銷售冠軍，在SUV車款的市場地位，只有自家COROLLA CROSS能夠挑戰，更是和泰車的重要產品。依據發表會的時程推估，新一代RAV4有機會在年底台北車展搶先亮相，並同步展開接單，成為此次台北車展的亮點。

和泰車總經理蘇純興指出，今年和泰車的銷售表現不俗，全年大致目標都已達成，目前進行的已是明年的規劃。今年和泰車雖然沒有重要的新車上市，但RAV4即將改款上市，表現可期。