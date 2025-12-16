快訊

三商餐飲生食產能全開

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

三商餐飲（7705）昨（16）日表示，中央廚房三廠本月熟食產線已啟動小量試產，預計明年第1季放量，以因應寒假和農曆年需求，生食區則已產能全開。

在營運體質調整與展店策略推進下，明年仍維持每年淨增20家店的目標。至於外界關注2026年是否仍有漲價計畫，公司僅回應，將採取適當的價格策略。

三商餐飲昨日舉辦法說會，該公司指出，中央廚房第三廠共劃分「生食」與「熟食」兩大生產區，其中生食區目前已全數開出產能，熟食區擬於明年1月拚全面量產。公司強調，外部代工業務也已陸續展開。

三商餐飲目前擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭等多元品牌，合計店數達445家，其中，營收結構以三商巧福約占四成、拿坡里（含炸雞）約占三成四、福勝亭約占一成九。該公司近年維持「每年淨增20店」的展店節奏，預計2028年店舖數有機會突破500家。

在成本端方面，第3季毛利率回升主要受惠於食材結構調整。在多元化採購策略下，公司估計牛、豬、雞三項原料在明年都有望維持在可控範圍，有助毛利表現延續改善。

不過，面對水電、人力成本持續攀升，三商餐飲表示，明年將依品牌屬性採取「適當的價格策略」，以緩和成本端壓力。同時也持續針對店鋪進行汰弱留強。在會員經濟方面，三商餐飲會員數已突破120萬人，每日活躍約20萬次。

展望2026年，三商餐飲表示，將聚焦「持續展店、品牌聯名、拓展外賣商品與代工生產」三大方向。其中，在品牌聯名上，將持續尋找台灣在地小農、異業合作對象及運動賽事等商機，作為明年的努力目標。

