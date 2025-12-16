睿生攻高附加價值產品

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

睿生光電（6861）總經理李志聖昨（16）日表示，受惠於新專案進入量產以及新興市場需求成長，尤其今年在印度市場出貨倍增，拉動2025年營運表現持續向上。董事長楊柱祥更樂觀指出，X光感測器的高附加價值ODM模組產品，將從今年占比17%躍升至明年36%，預估超越5,000台，呈爆發性成長。

睿生昨天參加券商舉辦的法說會，說明2025年展現穩健營運成果，主要受惠於新專案進入量產、核心技術市場影響力提升，以及新興市場需求成長。

營運表現方面，李志聖指出，多項新專案已量產，不僅強化公司產品布局，也為營收成長挹注穩定動能。睿生持續深耕IGZO技術，在動態X-Ray市場的應用逐步擴大，市場影響力顯著提升，進一步鞏固在高階醫療影像領域的競爭地位。新興市場方面，需求表現強勁，成為推動整體成長的重要引擎；而中國大陸醫療市場已出現復甦跡象，市場信心逐步回溫。

楊柱祥表示，持續透過優化產品組合，提升高附加價值產品到40%以上比重，以強化整體獲利結構；並積極拓展新興市場，分散市場風險、擴大成長動能。另外，美國降息對營運環境帶來一定影響，關稅相關不確定因素仍需審慎因應，將持續密切關注全球經貿變化，靈活調整策略。

全球醫療器械產業年複合成長率5%至8%，隨著醫療AI應用加速落地，為產業帶來新的發展契機。睿生今年交出雙位數成長佳績，將持續投入相關技術布局，結合既有核心優勢，提升產品競爭力與長期成長潛力。

