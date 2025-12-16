聽新聞
大同抗跌 神祕買盤敲進
大同（2371）陷入對岸求償逾百億元風暴，15日股價重挫跌停後，昨（16）日回神，在神祕買盤敲進下，盤中一度逆勢大漲6.6%，雖然終場仍收跌約0.3%，表現較指數重挫呈現抗跌走勢，展現利空出盡態勢，成為市場熱議話題。
昨天加權指數盤中一度重挫逾500點，終場下跌330點。相較大盤疲弱，大同昨天以平盤之上、漲逾2%開出，盤中一度衝上33.7元，大漲6.6%，終場翻黑，收31.5元，爆出逾11.1萬張大量，是台股個股成交量第八。觀察籌碼面變化，三大法人昨天全數賣超大同。
大同股價展現利空出盡走勢，市場關注神祕買盤來自何方。分析券商分點進出狀況，根據三竹資訊統計，元大證券台北總公司買超7,489張居冠、凱基市府分公司買超2,274張居次，以本土資金為主。
