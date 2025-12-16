快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

光隆明年再增3家品牌新客戶 成衣營收拚雙位數成長

中央社／ 台北16日電

戶外機能服大廠光隆實業持續拓展成衣新客戶，董事長詹賀博今天表示，2026年預計新增3家以上品牌客戶，新客戶營收占比將從原本5%至10%，上升到10%至15%，看好光隆明年成衣事業將挑戰雙位數成長，帶動整體營運優於今年。

光隆今天舉行法人說明會，詹賀博表示，今年上半年碰到美國對等關稅等因素，營運碰到亂流，但如果以美元計算，光隆今年全年成衣事業營收還是成長。

展望2026年，詹賀博表示，目前成衣事業占營收比重已超過6成，根據已收到既有客戶所給的明年預估量，對成長維持樂觀；另外在新客戶拓展方面，目前光隆10大成衣客戶中，已有3家是近幾年新增的客戶擠入名單，明年還會再另外新增3家以上新客戶，將驅動光隆營運成長。

在產地布局方面，光隆除了原本的越南和印尼廠，今年再增加布局孟加拉新據點，下半年在當地設立辦事處，尋找委外代工協助客戶轉單；截至11月，已擴增到6家協力廠，另有3家積極洽談中。詹賀博表示，孟加拉廠已取得客戶實單，預計明年上半年開始小量出貨。

光隆說明，未來3個廠區分工，已經成熟的越南廠會聚焦中高階產能，印尼廠主攻中低價位帶的產品，孟加拉廠則透過規模與成本優勢，希望進一步擴展到大宗的休閒服飾及包袋等配件生產。

至於業外方面，詹賀博表示，光隆明年有2筆商業設施會投入營運，包括原中壢舊廠資產活化，會有租金收入；另外，光隆在日本大阪蓋旅館，預計明年投入營運。估計光隆明年商業資產的稅前收益約5000萬元至6000萬元，可為股利成長提供第2支柱。

營收 布局

延伸閱讀

東鋼法說會／營收雖減、獲利能力反增 展現優勢

光隆11月合併營收年增飆升65% 同期新高

大同董事改選名單出爐 相關席次過半進入「張榮華3.0時代」

孟加拉2009兵變屠殺 調查指前總理哈希納授意

相關新聞

台股下跌逾235點！大同盤中大漲逾6.6% 、收跌0.32% 利空出盡？

大同（2371）16日在台股走低之際，展現相對抗跌走勢，股價盤中一度大漲逾6.6%，最高達33.70元。然而，股價終場未...

華興法說會釋正向展望 連兩天漲停

華興（6164）上周法人說明會過後，本周連續兩天拉出漲停板價，16日開盤後即奔向漲停板12.1元，開盤十分鐘成交量已逾2...

豐興鋼品價 全面開平盤

電爐鋼鐵大廠豐興（2015）昨（15）日開盤，國內廢鋼、鋼筋與型鋼產品基價全部平盤。

禾榮科建東南亞癌症中心

禾榮科 （7799）昨（15）日宣布，與新加坡的國立大學醫院（NUH）及新加坡科技研究局生物處理技術研究院（A*STAR...

北極星董座 陳賢哲接任

新藥公司北極星藥業-KY（6550）昨（15）日發布重大訊息，該公司董事長異動，原董事長徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔...

卜蜂看獲利 審慎樂觀

卜蜂（1215）昨（15）日舉行法說會，受到原物料價格及運費上漲影響，公司已針對飼料價格每公斤調升約6毛錢，以因應物價上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。