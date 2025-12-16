光隆明年再增3家品牌新客戶 成衣營收拚雙位數成長

戶外機能服大廠光隆實業持續拓展成衣新客戶，董事長詹賀博今天表示，2026年預計新增3家以上品牌客戶，新客戶營收占比將從原本5%至10%，上升到10%至15%，看好光隆明年成衣事業將挑戰雙位數成長，帶動整體營運優於今年。

光隆今天舉行法人說明會，詹賀博表示，今年上半年碰到美國對等關稅等因素，營運碰到亂流，但如果以美元計算，光隆今年全年成衣事業營收還是成長。

展望2026年，詹賀博表示，目前成衣事業占營收比重已超過6成，根據已收到既有客戶所給的明年預估量，對成長維持樂觀；另外在新客戶拓展方面，目前光隆10大成衣客戶中，已有3家是近幾年新增的客戶擠入名單，明年還會再另外新增3家以上新客戶，將驅動光隆營運成長。

在產地布局方面，光隆除了原本的越南和印尼廠，今年再增加布局孟加拉新據點，下半年在當地設立辦事處，尋找委外代工協助客戶轉單；截至11月，已擴增到6家協力廠，另有3家積極洽談中。詹賀博表示，孟加拉廠已取得客戶實單，預計明年上半年開始小量出貨。

光隆說明，未來3個廠區分工，已經成熟的越南廠會聚焦中高階產能，印尼廠主攻中低價位帶的產品，孟加拉廠則透過規模與成本優勢，希望進一步擴展到大宗的休閒服飾及包袋等配件生產。

至於業外方面，詹賀博表示，光隆明年有2筆商業設施會投入營運，包括原中壢舊廠資產活化，會有租金收入；另外，光隆在日本大阪蓋旅館，預計明年投入營運。估計光隆明年商業資產的稅前收益約5000萬元至6000萬元，可為股利成長提供第2支柱。