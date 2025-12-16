快訊

東鋼法說會／營收雖減、獲利能力反增 展現優勢

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

東鋼（2006）16日法說會，凸顯在房地產不景氣，建築用鋼大環境低迷的窘境下，仍可保持穩定獲利，鞏固不敗的競爭優勢，受投資圈矚目。

東鋼揭露的財務數據中，2025年前3季營收約440億元，較2024年同期略減，但營業毛利率仍維持在14.5%、營業利益率接近10%，顯示即便市場需求不振，東鋼仍具備良好的成本控管與接單品質。

其前3季稅後純益約33億元，每股稅後純益4.55元，與去年同期幾乎持平，包括營業毛利率14.48%、營業淨利率9.88%、以及純益率7.6%，都優於去年同期，反映出營收雖降低，但獲利節奏仍持穩的優異性。

法人指出，今年國內鋼筋、型鋼等建築用鋼市場殺價競爭嚴重，但東鋼顯然並未參與「削價換量」的混戰，反而維持理性產銷節奏。

現金流方面，營運活動現金流持續為正，自由現金流超過53億元，即便持續發放現金股利，整體財務結構仍相對穩健，負債比控制在四成左右，具備抵禦景氣循環的安全墊。

法人指出，東鋼業務核心仍在建築用鋼筋與H型鋼，2025年前11個月鋼筋產量約 126萬公噸，仍處於歷史相對高檔，主因受到國內建築執照與開工面積下滑，主動調整產能利用率，避免庫存累積與價格內捲。

在H型鋼方面，國內需求自2021年高點後趨於整理，2025年前10月需求明顯降溫，但東鋼仍維持需求導向生產，未出現過度擴產問題，有助於維持價格秩序。

值得關注的是，東鋼越南廠已成為中長期重要布局。數據顯示，越南全國建築用鋼需求在2021至2024年仍維持高檔，2025年前10個月略有修正，但整體需求量高於疫情前水準，東鋼越南廠煉鋼與軋鋼一體化，分散單一市場風險，進可攻退可守，為東南亞基建商機預留成長空間。

法說會東鋼引用鋼鐵公會數據顯示，台灣建築執照樓地板面積在2024年後明顯下滑，2025年前10月跌至近年低點，代表建築用鋼需求短期難以快速反彈，東鋼持續聚焦工程品質、客戶結構與產品差異化，在需求低谷中守住毛利。

