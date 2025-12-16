睿生法說會／新興市場動能持續發酵 今年營運穩健成長、獲利維持穏定

睿生光電（6861）16日舉辦法人說明會表示，今年展現穩健營運成果，受惠於新專案順利進入量產階段、核心技術市場影響力提升，及新興市場需求成長，整體營運表現持續向上。

睿生光電指出，在營運表現方面，多項新專案已正式進入量產，不僅強化產品布局，也為營收成長挹注穩定動能；此外，持續深耕IGZO技術，在動態X-Ray市場的應用逐步擴大，市場影響力顯著提升，進一步鞏固在高階醫療影像領域的競爭地位；新興市場方面，需求表現強勁，成為推動整體成長的重要引擎；同時，中國大陸市場也出現復甦跡象，市場信心逐步回溫。

睿生光電強調，將持續透過優化產品組合，提升高附加價值產品到40%以上比重，以強化整體獲利結構；並積極拓展新興市場，分散市場風險、擴大成長動能。在國際局勢方面，美國降息政策帶動新台幣升值，對營運環境帶來一定影響，關稅相關不確定因素仍需審慎因應，將持續密切關注全球經貿變化，靈活調整策略。

睿生光電表示，在醫療器械產業環境上，年複合成長率5~8%，整體市場競爭依然激烈，惟隨著AI技術日益成熟，醫療AI應用加速落地，為產業帶來新的發展契機。將持續投入相關技術布局，結合既有核心優勢，提升產品競爭力與長期成長潛力。

展望未來，睿生光電指出，將以穩健經營為核心，持續深化技術實力、人工智慧(AI)、製造能力與搭配市場布局，為股東、客戶及合作夥伴創造長期價值。