台股下跌逾235點！大同盤中大漲逾6.6% 、收跌0.32% 利空出盡？

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎/攝影
大同公司。記者籃珮禎/攝影

大同（2371）16日在台股走低之際，展現相對抗跌走勢，股價盤中一度大漲逾6.6%，最高達33.70元。然而，股價終場未能守住平盤，最終以下跌0.10元作收，收盤價為31.50元，跌幅0.32%。

同日，台股16日市場普遍走低，盤勢承壓，加權指數盤中一度重挫逾500點，雖然尾盤收斂，終場仍下跌235.54點，跌幅0.85%，收在27,631.40點。

大同在13日公告，中國最高人民法院對華映科技官司做出終審裁決，判決大同須負連帶清償責任約新台幣131億元的歷史舊帳。受此消息衝擊，大同股價在本週一15日開盤時直接吞下一根跌停，收盤價為31.60元。

然而，市場解讀這項判決屬於「前朝舊帳」是已知的最大財務壓力落地，利空因素解除。股價在今日開盤後見到買盤承接，總成交量放大至逾11萬張。

觀察前日籌碼變化，外資買超563張、投信買超118張，兩大法人合計買超681張，顯示在跌停之際，法人資金低檔承接意圖強烈。市場認為，大同股價僅經歷一根跌停即出現反彈，將此視為最大歷史舊帳的壓力釋放訊號，頗有利空出盡的意味。

大同 市場 跌停

