鑽針需求強 ！凱崴噴逾十萬張大量觸及漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股在回測季線壓力下，PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）卻展現強勁的逆勢氣場。受惠於 AI 應用引爆的高階 PCB 需求，凱崴不僅營收亮眼，更成功轉虧為盈。16日逆勢開高後，盤中強勢觸及 35.5 元漲停價，終場收高4.64%、報33.8元，成交量同步放大至106,523張，一舉擠進台股人氣前十大，資金追捧態勢相當積極。

基本面表現上，凱崴11月營收達1.35億元，不僅月增9.7%、年增40.6%，更改寫40個月以來的新高紀錄。累計前11月合併營收達12.61億元，已超越2024年全年表現。隨著訂單強勁，凱崴第三季轉虧為盈，單季每股純益為0.01元，這使得累計前三季的每股虧損大幅收斂至0.17元。該公司預期，受惠於下半年電子傳統旺季，今年整體業績表現將至少優於前兩年的水準。

凱崴的主要產品線包括占營收比重達53%的鑽針業務，以及占47%的鑽孔及基板業務。公司營運的強勁復甦，主要來自於高階應用的爆發。

凱崴的鑽針業務在今年第二季銷售量季增幅度高達36%，上半年累計銷售量年增也超過三成。公司認為，隨著下半年AI手機、AI PC、AI伺服器以及低軌衛星等新興應用產值持續成長，將大幅帶動高階載板（ABF/BT）及高密度連接板（HDI）的需求提升 ，對鑽針銷售形成強勁支撐。鑽孔業務方面，預期在下半年進入電子傳統旺季後，市況會較上半年轉好，包括鐳射鑽孔和機械鑽孔的稼動率（產能利用率）都將大幅提升。

籌碼面上，三大法人已連續5個交易日站在買方，合計買超張數達9,674張，其中外資買超8,637張，自營商也買超1,037張。

在獲利轉盈、營收創高以及法人加碼的多重加持下，凱崴今日觸及漲停，將12月以來的股價漲幅推升至兩成以上，並改寫了去年底以來的波段新高。

