員工有福！崇友年終大發6個月 今年可望提前達標營收60億、EPS 6元

崇友實業（4506）實業總經理游本立16日表示，今年在訂單穩定認列下，營運維持成長態勢，算是不錯的一年，年終將發6個月，年薪起跳18個月以上，展望明年，儘管新案市場推案放緩，但在汰改業務、商辦等動能支撐，預期仍可小幅成長。

崇友先前表示，營運目標是「三個六」，2026年達到營收60億元，EPS 6元。法人估，崇友今年前11月營收已達56.45億元，年增13.25%，今年有望提前達標，且連續7年繳出營收、獲利創歷史新高的好成績。

游本立表示，今年房市受到打房影響，預估推案會持續放緩到明年，因此預估明年新梯接單量將下滑約一成，不過新梯從接單到交貨通常要2年半到3年，儘管接單下滑，但明年營運不受影響，明年仍有板橋馥華飯店、南港商辦等大型訂單可認列，挹注營運。

游本立表示，儘管住宅市場放緩，但汰改業務因國內老舊屋齡眾多，接單仍可逆勢成長10％以上，另外，商用不動產市場熱度高，包括飯店、廠辦、商辦等，推升高速梯的需求，預估明年高速梯接單量可成長10％。

游本立表示，目前在手合約維持100億元左右，足夠支撐未來3年營運，雖然推案放緩，但看好國內社會住宅、都更等需求持續釋出，加上國內老舊屋齡眾多，以及企業總部與新建商辦需求，有助於帶動汰舊換新需求擴張，預期明年營運仍可小幅成長。

游本立表示，崇友作為全台最大本土電梯業者，長期深耕台灣市場，憑藉堅實的產品研發實力與穩定可靠的服務品質，戮力深化旗下「崇友」與「堅尼西施」雙品牌競爭力。

尤其近年在技術升級上更持續展現研發實力，包括開發每分鐘360米之超高速電梯、導入AI派車演算法提升運行效率，以及透過IoT遠端監控提升維保即時性與系統可靠度，打造兼具安全、效率與智慧化的整合型電梯解決方案。

游本立指出，崇友核心競爭力在於高妥善率與高服務品質，而這背後仰賴扎實的在地化製造能力、穩定供應鏈與專業技術團隊，電梯安裝與維保據點遍布全台，並建構24小時機動支援網絡，確保客戶在突發狀況下可迅速獲得協助，也因此深獲市場高度信任，帶動近三年接單量持續維持在高檔水準，為後續營運成長奠定有利基礎。