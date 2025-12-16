股匯雙殺下的避風港！台新新光金放量突破20元關卡 金融股逆勢撐盤

台股16日在台積電（2330）回測季線拖累下，盤中一度重挫逾500點，27400城池岌岌可危，新台幣兌美元盤中也一度貶至31.450元、貶值7分，呈現「股匯雙殺」局勢。不過，金融類股挺身而出成為資金避風港。

其中，台新新光金盤中挾逾17萬張大量，股價大漲逾3.5%、突破20元關卡，帶動第一金（2892）、永豐金（2890）聯袂漲逾1%，元大金（2885）、三商壽（2867）、國票金（2889）、華南金（2880）、玉山金（2884）等也力守紅盤，類股成為盤面最關鍵的穩盤力量。

法人分析，隨著外資即將進入年底假期模式，接下來的盤勢調性將由亞系外資與國內法人主導。在資金尋求避風港及作帳題材的雙重驅動下，金融類股憑藉著亮眼財報、評價回升，以及高殖利率優勢，被視為年底至明年初的主流作帳題材之一。

從獲利面觀察，今年金控整體表現不俗，13家金控前11月合計稅後純益達5,309億元，創史上同期第三高。在投資收益穩定、利差結構未明顯惡化下，市場預期2025年金融股股利題材將更具吸引力，成為資金年底卡位的重要方向。

統計顯示，中信金（2891）、玉山金、永豐金、第一金、華南金、合庫金（5880）等六家金控，前11月獲利已超越去年全年，多家經營團隊也釋出偏多的股利訊號。台新新光金表示，明年將以現金股利為主，金額有望優於今年；玉山金強調，股利原則上將高於今年的1.2元現金股利；華南金與第一金亦表態，將隨獲利成長提高現金配發，其中第一金預告現金股利配發率將拉高至六成以上。永豐金則看好京城銀行併入後，有助提升資本適足率，進一步打開股利上調空間。

此外，目前市場關注央行將於12月18日召開的第4季理監事會議。國泰台大團隊預估，央行利率將維持不變，明年第1季金融情勢指數可能落在「趨向寬鬆」區間，短期內調整利率的機率不高。再從Fed點陣圖來看，明年仍可能再降息1碼，日本銀行則有升息空間，利率差異下，新台幣中期仍可能隨亞幣偏強整理，但仍須留意地緣政治風險干擾。