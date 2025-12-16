金居受惠漲價效益 法人估全年 EPS 約4.2元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

金居（8358）近期再遭主管機關要求公告11月單月自結獲利，其中，11月稅前淨利1.6億元，稅後淨利1.3億元，每股獲利（EPS）0.52元。

法人機構表示，以此推算，11月稅前純益率22.9%，相對10月公告單月自結稅前純益率19.5%，增加3.4個百分點，10、11月EPS合計為0.95元。

由於金居本季受惠於銅價高漲，下游業者積極備料；反應原物料價格及HVLP產線吃緊，全面調漲產品售價；HVLP3出貨比重持續攀升，產品結構優化，使獲利優於預期下，預估第4季EPS為1.5元，全年約4.2元，獲利年成長15.3%。

展望2026年，受惠GPU及ASIC新AI SERVER平台全面升級HVLP4銅箔，陸續於第2、3季發酵，而金居看準HVLP4銅箔商機，已於今年下半年調整產線並積極送樣，將享有2026年HVLP 銅箔升級紅利，並規劃2027年第三座廠產能開出後，加入更多高端產能。分析師預估金居2026年及2027年ESP釜中魚為10元及17.7元，獲利分別年成長138.4%及77%。

