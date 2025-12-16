快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

北極星藥業-KY 新董座上任 股價飆漲停慶賀

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

北極星藥業-KY（6550）董事長異動，原董座徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔任董事長一職，新董座上任， 16日股價開高後衝上漲停33.05元鎖死。

北極星藥業-KY在15日傍晚重大訊息公告董事長換人的消息，舊任者Digital Capital Inc. 代表人徐展平因職務調整，改由北極星藥業集團董事陳賢哲接任董事長，在15日生效。

另外，北極星藥業-KY也公告法人董事Digital Capital Inc.改派代表人，法人董事代表由原任徐展平，改為第一美卡執行長魏少筠。

台股16日開低走低， 早盤由27,721.1點開出，一度下滑至27,544.06點，各類股下跌居多，生技股則是逆勢抗跌，北極星藥業-KY早盤以30.95元開高後走高，快速衝上漲停33.05元鎖死。

董事長 北極星 漲停

延伸閱讀

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

台股12月外資逐漸退場休息下 中小型股比大型股吃香

北極星董座 陳賢哲接任

相關新聞

華興法說會釋正向展望 連兩天漲停

華興（6164）上周法人說明會過後，本周連續兩天拉出漲停板價，16日開盤後即奔向漲停板12.1元，開盤十分鐘成交量已逾2...

豐興鋼品價 全面開平盤

電爐鋼鐵大廠豐興（2015）昨（15）日開盤，國內廢鋼、鋼筋與型鋼產品基價全部平盤。

禾榮科建東南亞癌症中心

禾榮科 （7799）昨（15）日宣布，與新加坡的國立大學醫院（NUH）及新加坡科技研究局生物處理技術研究院（A*STAR...

北極星董座 陳賢哲接任

新藥公司北極星藥業-KY（6550）昨（15）日發布重大訊息，該公司董事長異動，原董事長徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔...

卜蜂看獲利 審慎樂觀

卜蜂（1215）昨（15）日舉行法說會，受到原物料價格及運費上漲影響，公司已針對飼料價格每公斤調升約6毛錢，以因應物價上...

睽違17年！陸祭管制 亞洲鋼價有撐 中鋼、中鴻、大成鋼齊漲

中國大陸12日公告，將從明年元月起，對鋼鐵出口實施許可證管理，為睽違17年再度實施鋼鐵管制，市場期待低價鋼材傾銷問題有望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。