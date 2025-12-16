華興法說會釋正向展望 連兩天漲停

華興（6164）上周法人說明會過後，本周連續兩天拉出漲停板價，16日開盤後即奔向漲停板12.1元，開盤十分鐘成交量已逾2千張。

華興11月公司自結稅前損益為獲利1,967萬，預期將達成連續獲利的成績。華興近年全面檢視產品組合與市場結構，果斷調整不具效益的業務，集中發展LED利基產品,包含模組、室內專業照明與食物、飲料設備照明..等優勢領域，建立具差異化的藍海布局。子公司華能光電現為台灣在地平板燈供應商，並與國內外照明大廠合作，針對不同使用情境，以人性化設計與極致節能為核心，推動產品精緻化與深耕策略。

低溫照明為華興最具代表性的技術成果，也是公司最重要的利基市場，華興多年深耕此領域，被市場公認為低溫照明領導者，同時搭配商用空間照明及智能控制系統，華興電子的低溫照明從便利商店、百貨超市，將擴展至「量販」的一站式社區購物中心市場，同時提供業主「一站式照明解決方案」。

面向未來，華興制定「聚焦產品、聚焦客群、聚焦市場節奏」的策略主軸，並透過精準篩選客戶與產品組合、集中資源與強化效率，推動利潤成長。同時，公司啟動 ESG 與企業形象升級工程，包含永續報告書、碳盤查與新版網站識別，掌握全球淨零趨勢下的節能照明與智慧設備商機。

在產品武器上，華興以三大產品線構築競爭力：其一，LED 元件從一般照明拓展至全光譜與特殊波段，滿足醫療、美食呈現、生鮮冷櫃與鮮花保鮮等專業市場的光質需求；其二，低溫產品線由商用冷凍冷藏市場延伸至熱食展示櫃照明、商業招牌光源與商空照明，形成完整的食品與飲料零售展示照明解決方案；其三，ESG照明系統產品由傳統照明升級至健康照明、智慧控制與整合式系統方案，提升附加價值與客戶黏著度。