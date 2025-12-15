卜蜂前3季獲利創同期新高 鄭武樾：明年穩定中成長

卜蜂董事長鄭武樾表示，近期運費上漲，玉米和黃豆價格也在高檔，加上先前非洲豬瘟影響禁宰豬隻15天，最近卜蜂飼料調漲0.6元因應；去年加強食品加工經營，他樂觀看待今年全年營運有望再創新高，對明年展望抱持「穩定中成長」態度。

雞肉大廠卜蜂今天在證交所舉辦法說會。卜蜂今年前3季財報，營收為新台幣208.52億元，歸屬於母公司業主23.4億元，年增85.8%，每股純益（EPS）為7.94元，獲利和EPS皆創同期新高。

卜蜂發言人劉明哲表示，因應運費不斷上漲，12月飼料經營成本大為提升，在此壓力下，最近飼料調漲0.6元左右以因應這波物價上漲，確保卜蜂飼料在未來能有穩定合理的獲利。

雞肉價格方面，劉明哲指出，毛雞價錢大部分都落在每公斤32元到33元間來回盤整，在毛雞生鮮肉品來看，利潤變得非常低，因此從去年起卜蜂就加強食品加工經營，希望透過加工品為雞肉產品帶來更大利潤，

談到非洲豬瘟影響，劉明哲表示，因有半個月豬隻無法運送和屠宰，雖然目前已解禁開放，在政府規劃下，採取逐步去化模式，豬價在今年8月份每公斤平均單價最高在107元至108元左右。

他說，今年12月平均價錢可望落在每公斤90元，以先前平均約90至95元區間來看，這樣的落差對卜蜂而言還能接受。

鄭武樾表示，相較於廚餘飼養豬隻，以飼料飼養在生物安全上較具保障。當然政府推動相關政策時，也要思考與解決廚餘去化的配套問題。他並指出，現在西班牙時隔多年再度爆發非洲豬瘟，目前也無法進口台灣，顯示防疫風險仍在，因此他認為，以飼料餵養才能有助降低非洲豬瘟風險。