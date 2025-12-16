快訊

北極星董座 陳賢哲接任

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

新藥公司北極星藥業-KY（6550）昨（15）日發布重大訊息，該公司董事長異動，原董事長徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔任董事長。

此外，該公司也宣布Digital Capital法人董事改派代表人，法人董事代表由原任徐展平，改為第一美卡執行長魏少筠。

北極星藥業今年4月時召開董事會，原董座陳鴻文辭任，董事會推選原執行長徐展平接任公司董事長，北極星藥業表示，陳鴻文辭任原因為個人工作繁忙。該公司今日又宣布徐展平卸任董座職務，由陳賢哲出任董事長。

據了解，陳賢哲為北極星藥業大股東、現任董事。北極星藥業去年啟動現金增資案，由陳賢哲及時任董事長董事長陳鴻文領軍加碼，最後成功募得11.76億元。

董事長 北極星 增資

北極星董座 陳賢哲接任

