禾榮科建東南亞癌症中心

禾榮科 （7799）昨（15）日宣布，與新加坡的國立大學醫院（NUH）及新加坡科技研究局生物處理技術研究院（A*STAR BTI）簽署合作協議，將在新加坡共同建置東南亞首座加速器硼中子捕獲（AB-BNCT）研發中心。

另外，雙方將共同推動臨床研究與創新技術開發，打造東南亞AB-BNCT癌症研究的樞紐。

禾榮科技表示，雖然NUH是該協議的簽署方之一，但臨床和研究方面的專業知識將由位於NUH的新加坡國立大學癌症中心（NCIS）提供，以推進臨床研究和創新療法的開發，並將新加坡打造成AB-BNCT研發的區域中心。

本次合作為台灣AB-BNCT 技術邁向國際的重要里程碑，結合禾榮科技在醫療設備與治療藥物整合的領先優勢、NCIS在臨床與學術醫療的卓越實力，以及BTI在生物製藥與細胞/基因治療研發的國際領先地位，三方將攜手建立國際臨床與科研平台，為癌症患者帶來全新的治療希望與選擇。

禾榮科技指出，該公司為台灣首家專注於AB-BNCT醫療設備與治療用藥整合的創新企業，已取得設備醫材許可證，並與當地主要醫療機構合作建構AB-BNCT治療中心，致力為癌症患者提供更精準、更低副作用的治療方案。