快訊

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

禾榮科建東南亞癌症中心

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

禾榮科 （7799）昨（15）日宣布，與新加坡的國立大學醫院（NUH）及新加坡科技研究局生物處理技術研究院（A*STAR BTI）簽署合作協議，將在新加坡共同建置東南亞首座加速器硼中子捕獲（AB-BNCT）研發中心。

另外，雙方將共同推動臨床研究與創新技術開發，打造東南亞AB-BNCT癌症研究的樞紐。

禾榮科技表示，雖然NUH是該協議的簽署方之一，但臨床和研究方面的專業知識將由位於NUH的新加坡國立大學癌症中心（NCIS）提供，以推進臨床研究和創新療法的開發，並將新加坡打造成AB-BNCT研發的區域中心。

本次合作為台灣AB-BNCT 技術邁向國際的重要里程碑，結合禾榮科技在醫療設備與治療藥物整合的領先優勢、NCIS在臨床與學術醫療的卓越實力，以及BTI在生物製藥與細胞/基因治療研發的國際領先地位，三方將攜手建立國際臨床與科研平台，為癌症患者帶來全新的治療希望與選擇。

禾榮科技指出，該公司為台灣首家專注於AB-BNCT醫療設備與治療用藥整合的創新企業，已取得設備醫材許可證，並與當地主要醫療機構合作建構AB-BNCT治療中心，致力為癌症患者提供更精準、更低副作用的治療方案。

新加坡 科技 癌症

延伸閱讀

共信肺癌藥布局新加坡

將參選台中市長 何欣純走訪新加坡特別看這3件事

中俄空中巡航後 中共與新加坡陸軍聯合訓練

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

相關新聞

豐興鋼品價 全面開平盤

電爐鋼鐵大廠豐興（2015）昨（15）日開盤，國內廢鋼、鋼筋與型鋼產品基價全部平盤。

禾榮科建東南亞癌症中心

禾榮科 （7799）昨（15）日宣布，與新加坡的國立大學醫院（NUH）及新加坡科技研究局生物處理技術研究院（A*STAR...

北極星董座 陳賢哲接任

新藥公司北極星藥業-KY（6550）昨（15）日發布重大訊息，該公司董事長異動，原董事長徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔...

卜蜂看獲利 審慎樂觀

卜蜂（1215）昨（15）日舉行法說會，受到原物料價格及運費上漲影響，公司已針對飼料價格每公斤調升約6毛錢，以因應物價上...

睽違17年！陸祭管制 亞洲鋼價有撐 中鋼、中鴻、大成鋼齊漲

中國大陸12日公告，將從明年元月起，對鋼鐵出口實施許可證管理，為睽違17年再度實施鋼鐵管制，市場期待低價鋼材傾銷問題有望...

台新新光金董娘加碼自家股

台新新光金董娘彭雪芬上月買進台新新光金股票730張，金額逾1,300萬元，為今年以來首度加碼，個人持股持續增加。永豐金大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。