睽違17年！陸祭管制 亞洲鋼價有撐 中鋼、中鴻、大成鋼齊漲

中國大陸12日公告，將從明年元月起，對鋼鐵出口實施許可證管理，為睽違17年再度實施鋼鐵管制，市場期待低價鋼材傾銷問題有望減緩，激勵鋼鐵族群15日表現。中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）等多隻鋼鐵股呈齊漲氣勢。

鋼鐵類股相關指數在15日盤中一度上漲1%左右。中鴻一度漲逾半根停板，成交量超過13,000張；中鋼盤中漲逾1.6%，成交量超過4,5000張。大成鋼盤中漲幅一度至3.5％左右，成交量逾13,000張。

鋼鐵業多年來受中國大陸低價產品傾銷之苦，深陷價格戰。中國大陸12日公告，將從2026年元月1日起，針對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理，為2007年後，中國首度實施鋼鐵出口許可證管理，法人指出，政策目標在管制出口過熱，並瞄準產業升級與綠色轉型等目標。中鋼專家表示，短期中國大陸低價鋼材外銷可望減少，亞洲鋼鐵報價有望止跌、且不排除有進一步反彈空間。

中鋼專家也表示，據目前得到的訊息，許可證鎖定的品項包括鋼胚、熱軋、冷軋、塗鍍，這些都是中鋼在東南及南亞最直接的競品。此外，短期傾銷問減少，也有利中鋼內、外銷報價，並改善獲利結構。中鋼11月營收253.68億元，月增3.7％，寫近五個月新高，主因為11月出貨順暢；前十一月累計營收2,916.12億元，年減11.9％。

中鋼子公司、主要生產鋼卷及鋼管的中鴻，於近日法說會上表示，隨著鋼鐵景氣谷底打底、全球供需改善，期待2026年鋼市有望溫和回升。中鴻11月營收11.78億元，年減46.69%；前十一月累計營收177.22億元，年減37.31%。