迅杰逆勢飆漲停！策略性投資無人機產業

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台股早盤走勢下跌，不過IC設計廠迅杰（6243）逆勢於盤中衝上漲停。

迅杰日前通過兩項重大策略性投資案，跨足高成長潛力的無人機產業，策略性投資台灣兩家無人機公司璿元科技與翔探科技，規畫整合神盾集團內的核心技術，推動系統化產品與自有品牌無人機的開發 ，成為神盾無人機艦隊的領軍成員。

迅杰指出，透過這次投資，可取得台灣無人機產業中具備高資安、高整合度的兩股重要技術能量，璿元具備資安合規與多場景量產實績，是國內少數同時具備設計、量產、系統整合與客製化能力的MIT無人機廠商，其產品線完整，涵蓋從小型多旋翼到中大型長航程 UAV 。璿元已取得 ISO 9001 與 ISO 27001 認證，多款機型通過NCC與資安檢測 ，是國內符合資安要求最完整的UAV製造商之一 。

而翔探科技則為台灣少數具備完整自主飛控與 AI 應用技術鏈「核心飛控 → 整機設計 → 地面控制站（GCS）→ 雲端管理平台」的無人機公司，其核心研發項目包括多旋翼飛控演算法、導航感測器融合、航線規劃、任務管理、AI 影像辨識與地面端控制軟體整合 。翔探無人機已成功外銷日本與東南亞市場，廣泛應用於農業植保領域，具備大載重、穩定噴灑與AI農地判讀分析等能力 。

迅杰強調，此次投資將發揮集團綜效，整合神盾（6462）集團內無人機相關尖端技術 ，共同推動自有品牌無人機以及應用端解決方案 。國際市場對非紅供應鏈的需求日益增加 ，這將使台灣 UAV產業鏈具備高度發展優勢 。

