重電四雄海內外皆美 積極擴產

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

變壓器需求暴增，重電四雄海內外皆美，全數積極擴增產能，亞力（1514）等重電業者均表示，下一波重電為首的電力鏈需求成長動能，甚至不會亞於過去三年。

亞力表示，為了配合AI產業成長所帶動對於重電設備及電力設備的成長，目前分兩個階段執行，第一階段為專攻台電強韌電網計畫中的小型變壓器訂單，其中小型改良型變壓器已取得資格，亭置式變壓器正在申請認證，預計明年開始接單，後來陸續出貨。

第二階段為規劃建置楊梅廠變壓器三廠，主攻5,000KVA以上大型變壓器，預計2027年完工，2028年可投入量產，可再提升約20億~25億元之產能。

亞力表示，目前楊梅兩廠也規劃生產兩班制來提高產能，預期變壓器的產能從明年起會陸續增多，2028年可大爆發，三廠產能全開後，變壓器的產能也可以翻倍，未來接單規模也可以有雙位數成長。

華城表示，觀音3B廠預計今年完工、明年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器；台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產。台中廠擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

士電T3新廠今年下半年已量產，T4工廠規劃明年底完工，兩新廠量產後，總產能可增加50%。

中興電今年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，明年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能約15%-20%。

