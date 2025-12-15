亞力搶單將赴美設點 鎖定台積及 AI 大基建商機

台積電美國廠電力需求大，加上AI大基建導致美國電力設備需求告急，全球電力鏈、台廠重電四雄都有搶單動作。其中，亞力（1514）透露，將跟著台積電、首度赴美設立子公司或擬併購當地合作夥伴，已在洽談中。

另外，AI需要許多的重電設備來穩定供電，亞力可為使用者提供全套的電力基礎建設的服務，亞力透露，近期拿下的一筆海外AI訂單，在中南美洲提供重電相關設備，供美國輝達（NVIDIA）轉投資公司建置AI機房。

業內認為，台積電赴美投資千億元，為台灣重電業者增添強勁動能，更進一步成為深入美國AI大建設的首部曲，後續更可能引爆新一波AI電力卡位戰。

據悉，亞力將在美國成立子公司，第一步是要強化與半導體廠的合作，就近服務客戶，並保障交期、供貨上的穩定，下一步則是擴充產能並建構中大型變壓器製造，全面搶攻AI能源需求大市場。

AI科技發展下，推升了電力設備的需求，尤其是美國市場有變壓器供不應求的狀況，今年重電四雄包括華城、亞力、士電及中興電，都有意進一步深入美國AI大建設，華城已經打入美國星門計劃供應鏈，AI資料中心應用相關訂單達120億元。

亞力、中興電則是瞄準半導體大廠赴美投資，其中又以亞力最為積極，已經計畫在美設立子公司，亞力表示，其實過去30多年來公司都有外銷自動化開關到美國，但看好AI科技對變壓器的需求日益增大，除了可以就近服務赴美建廠的客戶外，未來也能夠爭取美國AI大建設的商機。

值得一提的是，亞力多年來深耕半導體客戶，拿下不少訂單，關鍵有兩點，一是可客製化生產的「模塑型配電變壓器」，相較於油浸式變壓器更安全、維護更方便，二是擁有電力電子核心技術，且多年深耕智慧監控領域，更能穩定保障產品，而半導體大廠對電力設備要求高，交期、安全、穩定都是注重的要點。

亞力表示，目前主要透過兩種模式來掌握核心訂單，一是與DATA CENTER工程設計業者配合，提供全案電力系統，含規劃與設計及重電設備。二是與DATA CENTER工程設計業者已規劃完成電力系統者配合，直接提供全案所需重電設備。